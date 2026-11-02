Magische Weihnachten - St. Pölten

Weihnachtskrippe in der Franziskanerkirche in St. Pölten.

Quelle: Produktion West

Ein Besuch beim Eiszauber, ein besonderes Wintererlebnis für Groß und Klein steht ebenso am Programm wie ein Probenbesuch im Landestheater zu den "Weihnachtsproben".



In der Bahnwerkstätte wird geswingt, und die Stadtgärtnerinnen binden Adventkränze und bringen den Weihnachtsbaum ins Rathaus. Kekse werden gebacken und in einer Konditorei fragen wir nach den bekannten "Silvesterköpfen". Einen Einblick in ihren Weihnachtsabend geben die Schulschwestern, die nicht nur das Evangelium zu Lukas lesen, sondern die ZuseherInnen auch an ihrer Krippe und ihrer Bescherung teilhaben lassen.



Ein Film von Anita Lackenberger und Gerhard Mader.