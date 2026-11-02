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Auf dem Bild sind ein Mann in rotem Mantel mit Klarinette und eine Frau im weißen Kleid mit Flügeln zu sehen. Sie stehen in einer festlich beleuchteten Stadtmitte bei Dämmerung.

Kultur

Magische Weihnachten - St. Pölten

Die Vorbereitungen auf das Weihhnachtsfest laufen in der niederösterreichischen Landeshauptstadt auf Hochtouren - die gesamte Stadt glitzert und leuchtet.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
15.12.2026
12:45 - 13:10 Uhr

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Magische Weihnachten Sendetypical 2400x1350 16zu9

Magische Weihnachten
Die Darstellung einer Weihnachtskrippe zeigt Figuren wie Maria und Josef, die um das Neugeborene im Stroh gruppiert sind. Im Hintergrund sind Tiere und ein Steinfenster sichtbar.
Weihnachtskrippe in der Franziskanerkirche in St. Pölten.
Quelle: Produktion West

Ein Besuch beim Eiszauber, ein besonderes Wintererlebnis für Groß und Klein steht ebenso am Programm wie ein Probenbesuch im Landestheater zu den "Weihnachtsproben".

In der Bahnwerkstätte wird geswingt, und die Stadtgärtnerinnen binden Adventkränze und bringen den Weihnachtsbaum ins Rathaus. Kekse werden gebacken und in einer Konditorei fragen wir nach den bekannten "Silvesterköpfen". Einen Einblick in ihren Weihnachtsabend geben die Schulschwestern, die nicht nur das Evangelium zu Lukas lesen, sondern die ZuseherInnen auch an ihrer Krippe und ihrer Bescherung teilhaben lassen.

Ein Film von Anita Lackenberger und Gerhard Mader.

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