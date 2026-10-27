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Weihnachtsplaetzchen auf einem Teller

Kultur

Rund ums Vanillekipferl - Magische Weihnachten

Das Vanillekipferl ist das Weihnachtsgebäck schlechthin. Ein zarter Mürbteig-Traum, der auf der Zunge zergeht, mit dem Geschmack von Mandel-Nuss und eleganter, exotischer Vanille.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
05.12.2026
15:05 - 15:30 Uhr

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Magische Weihnachten Sendetypical 2400x1350 16zu9

Magische Weihnachten

Fast jede Familie hütet ein individuelles Vanillekipferl-Rezept. Wir besuchen Haushalte und Konditoreien in Innsbruck und St. Pölten und schauen den Bäckerinnen und Bäckern über die Schulter.

Ein Film von Anita Lackenberger.

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