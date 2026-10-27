Kultur
Rund ums Vanillekipferl - Magische Weihnachten
Das Vanillekipferl ist das Weihnachtsgebäck schlechthin. Ein zarter Mürbteig-Traum, der auf der Zunge zergeht, mit dem Geschmack von Mandel-Nuss und eleganter, exotischer Vanille.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 05.12.2026
- 15:05 - 15:30 Uhr
Fast jede Familie hütet ein individuelles Vanillekipferl-Rezept. Wir besuchen Haushalte und Konditoreien in Innsbruck und St. Pölten und schauen den Bäckerinnen und Bäckern über die Schulter.
Ein Film von Anita Lackenberger.