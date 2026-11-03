Magische Weihnachten - An der Moststraße

Der Kirchenchor Ernsthofen stimmt sich in der Pfarrkirche in Ernsthofen klangvoll auf die Weihnachtszeit ein.

Quelle: Kreativlösung

Bei einer Krippenroas lernt man in Ernsthofen die schönsten Krippen der Gemeinde kennen.



Dabei wird gern hausgemachtes Gebäck, Pofesen, gereicht. Dass geräuchert wird, gehört zum Hausbrauch vieler Familien. Danach greift man gerne zu den selbstgebackenen Mostkeksen.



Besinnliche Augenblicke wird die Stubenmusik in Ferschnitz bereiten, bevor in Neuhofen das große Weihnachtsmenü serviert wird, ein exklusives Wildgericht.

AIn der Moststraße endet die Weihnachtszeit nicht mit den Weihnachtsfeiertagen, sondern wird wie in alten Zeiten am Fest Maria Lichtmess, dem 2. Februar, mit dem Blasiussegen beendet.



Ein Film von Anita Lackenberger und Gerhard Mader.