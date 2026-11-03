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Im Bild ist eine Kirche mit spitzem Dach und Uhr auf dem Turm zu sehen, umgeben von Bäumen. Im Vordergrund steht eine handgefertigte Holzkrippe in einer schneebedeckten Landschaft.

Kultur

Magische Weihnachten - An der Moststraße

Advent und Weihnachten sind an der Moststraße in Niederösterreich noch sehr traditionell geprägt. Im Dezember wird bis Weihnachten noch gejagt, auch von den Damen des Jagdchors Diana.

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Magische Weihnachten Sendetypical 2400x1350 16zu9

Magische Weihnachten
Im Bild ist ein Kirchenchor in der Pfarrkirche Ernsthofen zu sehen. Der Chor steht vor einem festlich geschmückten Altar mit roten Tüchern, umgeben von Weihnachtsbäumen und Kerzen.
Der Kirchenchor Ernsthofen stimmt sich in der Pfarrkirche in Ernsthofen klangvoll auf die Weihnachtszeit ein.
Quelle: Kreativlösung

Bei einer Krippenroas lernt man in Ernsthofen die schönsten Krippen der Gemeinde kennen.

Dabei wird gern hausgemachtes Gebäck, Pofesen, gereicht. Dass geräuchert wird, gehört zum Hausbrauch vieler Familien. Danach greift man gerne zu den selbstgebackenen Mostkeksen.

Besinnliche Augenblicke wird die Stubenmusik in Ferschnitz bereiten, bevor in Neuhofen das große Weihnachtsmenü serviert wird, ein exklusives Wildgericht.
AIn der Moststraße endet die Weihnachtszeit nicht mit den Weihnachtsfeiertagen, sondern wird wie in alten Zeiten am Fest Maria Lichtmess, dem 2. Februar, mit dem Blasiussegen beendet.

Ein Film von Anita Lackenberger und Gerhard Mader.

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