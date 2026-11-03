Kultur
Magische Weihnachten - An der Moststraße
Advent und Weihnachten sind an der Moststraße in Niederösterreich noch sehr traditionell geprägt. Im Dezember wird bis Weihnachten noch gejagt, auch von den Damen des Jagdchors Diana.
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Bei einer Krippenroas lernt man in Ernsthofen die schönsten Krippen der Gemeinde kennen.
Dabei wird gern hausgemachtes Gebäck, Pofesen, gereicht. Dass geräuchert wird, gehört zum Hausbrauch vieler Familien. Danach greift man gerne zu den selbstgebackenen Mostkeksen.
Besinnliche Augenblicke wird die Stubenmusik in Ferschnitz bereiten, bevor in Neuhofen das große Weihnachtsmenü serviert wird, ein exklusives Wildgericht.
AIn der Moststraße endet die Weihnachtszeit nicht mit den Weihnachtsfeiertagen, sondern wird wie in alten Zeiten am Fest Maria Lichtmess, dem 2. Februar, mit dem Blasiussegen beendet.
Ein Film von Anita Lackenberger und Gerhard Mader.