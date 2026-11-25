Kultur
Nadine Manger aus Unterfranken
Nadine wollte eigentlich nicht Landwirtin werden. Sie ist gelernte Metzgereifachverkäuferin. Dann lernte sie ihren Mann kennen, und das Blatt wendete sich.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 08.12.2026
- 11:45 - 12:15 Uhr
Heute führen die beiden den Biohof im unterfränkischen Landkreis Rhön-Grabfeld gemeinsam. 70 Rinder der vom Aussterben bedrohten Rasse des Fränkischen Gelbviehs in Mutterkuhhaltung sind das Hauptstandbein des Hofs, auf dem drei Generationen leben.
Nadines Wunsch ist es, andere Menschen von guter Tierhaltung und bewusstem Fleischkonsum zu überzeugen.