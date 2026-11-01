Kultur
Martina Fischer aus Oberbayern
Martina ist Sennerin auf einer Alm im Mangfallgebirge. Zusammen mit ihrem Partner Andi kümmert sie sich um 140 Rinder, 30 Ziegen, zwei Ponys und eine Schar Hühner.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 24.11.2026
- 11:55 - 12:25 Uhr
Martina stammt aus einem kleinen Milchviehbetrieb im oberbayerischen Chiemgau. Als die gelernte Krankenschwester auf die Alm zog, wusste sie nicht, wie sehr diese Entscheidung ihr Leben auf den Kopf stellen würde. Denn die Alm ist für Martina weit mehr als ein Job.