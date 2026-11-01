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Martina Fischer aus Oberbayern hat eine Ziege im Arm

Kultur

Martina Fischer aus Oberbayern

Martina ist Sennerin auf einer Alm im Mangfallgebirge. Zusammen mit ihrem Partner Andi kümmert sie sich um 140 Rinder, 30 Ziegen, zwei Ponys und eine Schar Hühner.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
24.11.2026
11:55 - 12:25 Uhr

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Landfrauenkueche Sendetypical 2400x1350 16zu9

Landfrauenküche

Martina stammt aus einem kleinen Milchviehbetrieb im oberbayerischen Chiemgau. Als die gelernte Krankenschwester auf die Alm zog, wusste sie nicht, wie sehr diese Entscheidung ihr Leben auf den Kopf stellen würde. Denn die Alm ist für Martina weit mehr als ein Job.

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