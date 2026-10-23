Kultur
Christin Ebenbeck aus der Oberpfalz
Ebenbecks Biohof liegt im Landkreis Regensburg in der Oberpfalz. Dort leben vier Generationen zusammen. Den Hof haben Christin und ihr Mann Andreas 2019 übernommen und auf Bio umgestellt.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 03.11.2026
- 11:45 - 12:15 Uhr
Neben dem Pferdepensionsstall gibt es eine Hereford-Rinderzucht und Damwild. Christin ist Erlebnisbäuerin, sie macht den Hof zum Klassenzimmer für Kinder, die dabei Einblick in die heimische Landwirtschaft bekommen und mitarbeiten dürfen.
Zudem kooperiert Christin mit dem Kinderzentrum St. Vincent in Regensburg. Kinder aus schwierigen familiären Verhältnissen machen im Umgang mit den Tieren wertvolle Erfahrungen.