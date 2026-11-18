Kultur
Anna Pex aus Niederbayern
Der Biohof "Pex" liegt im Landkreis Deggendorf am Rande des Gäubodens. Anna hat Landwirtschaft studiert und den Hof gemeinsam mit ihrem Mann Fabian übernommen.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 01.12.2026
- 11:50 - 12:20 Uhr
Ihr Tag beginnt um 5 Uhr morgens und vor 21 Uhr gibt es in der Regel keinen Feierabend für sie. Gemüseanbau und die Zucht von Krainer Steinschafen sind die Hauptstandbeine des Betriebs. Annas Spezialität ist das Fermentieren von Lebensmitteln.
Auch für das Landfrauenküche-Menü serviert sie fermentierte Zutaten.