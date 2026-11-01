Kultur
Anna-Maria Deinhardt aus Oberfranken
Ein Hof für alle, die mit anpacken wollen: Auf dem Danhof wird Gemeinschaft gelebt. Besucher sind willkommen, Landwirtschaft kennenzulernen und Teil des Hofalltags zu werden.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 10.11.2026
- 11:45 - 12:15 Uhr
Der Danhof von Anna-Maria liegt im oberfränkischen Landkreis Forchheim. Gemeinsam mit ihrem Freund Michael übernahm sie 2019 den Biohof von ihrem Vater. Wichtigstes Standbein des Betriebs ist der Ackerbau. Herzstück des Danhofs ist der Brotbackofen.
Schon Anna-Marias Vater führte den Hof als Gemeinschaftsprojekt. Viele Menschen aus Afrika lernten dort Landwirtschaft und brachten ihr Wissen später in ihre Heimatländer zurück.