Kultur
Atemberaubendes Gemälde
Die italienische Steilküste könnte von einem bekannten Maler stammen - als die Experten für Gemälde in Benediktbeuern den Preis schätzen, bleibt der Besitzerin der Atem stehen. Dazu eine farbenfrohe Porzellanfigur und ein ganz besonderes Poesiealbum.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 19.09.2026
- 14:35 - 15:05 Uhr
Wichtig sind dabei aber nicht nur deren Herkunft und Wert, sondern vor allem die Geschichten, die sie erzählen. "Kunst + Krempel" wird so zu einer spannenden und sehr lebendigen Zeitreise.