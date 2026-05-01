Kultur
Kunst + Krempel vom 30. Mai 2026
Eine Kultsendung des Bayerischen Fernsehens, seit mehr als 30 Jahren: Bei "Kunst + Krempel" bewerten renommierte Experten aus Museum und Kunsthandel die mitgebrachten Antiquitäten der Gäste.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 30.05.2026
- 14:30 - 15:00 Uhr
Wichtig sind dabei aber nicht nur deren Herkunft und Wert, sondern vor allem die Geschichten, die sie erzählen. "Kunst + Krempel" wird so zu einer spannenden und sehr lebendigen Zeitreise.