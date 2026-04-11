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"Kunst + Krempel": Key Visual/Cover Sendereihenbild mit Typo zu "Kunst + Krempel". Motiv: Porträtgemälde, Auguste Strobl (aus der Schönheitengalerie Ludwigs I.).

Kultur

Kunst + Krempel vom 2. Mai 2026

Eine Kultsendung des Bayerischen Fernsehens, seit mehr als 30 Jahren: Bei "Kunst + Krempel" bewerten renommierte Experten aus Museum und Kunsthandel die mitgebrachten Antiquitäten der Gäste.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
02.05.2026
14:35 - 15:05 Uhr

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Kunst und Krempel

Kunst + Krempel

Wichtig sind dabei aber nicht nur deren Herkunft und Wert, sondern vor allem die Geschichten, die sie erzählen. "Kunst + Krempel" wird so zu einer spannenden und sehr lebendigen Zeitreise.

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