Truhe mit besonderer Schnitzerei
Eine geschnitzte Eichentruhe mit einem rätselhaften Gebäude im Deckel. Einer der Experten weiß zufällig genau Bescheid, wo sich dieses befindet. Dazu eine rührende Alpenszene, ein einzigartiges Handzuginstrument und die lehrreiche Darstellung einer berühmten Fabel.
- 13.09.2025
- 14:35 - 15:05 Uhr
Wichtig sind dabei aber nicht nur deren Herkunft und Wert, sondern vor allem die Geschichten, die sie erzählen. "Kunst + Krempel" wird so zu einer spannenden und sehr lebendigen Zeitreise.