Kultur
Ein Seestück von Achenbach? Gemälde und mehr
Ein Schiff navigiert durch schwere See – doch ist es auch ein Original von Achenbach? Die Experten analysieren das Gemälde genau. Außerdem begutachten sie eine Jugendstil-Kommode, hölzerne Altarbuschen mit Blumenornamenten und eine kleine Silberdose.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 10.07.2027
Familienschätze, Dachbodenfunde, Flohmarktschnäppchen: Was die Gäste den Expertinnen und Experten bei "Kunst + Krempel" auf den Tisch legen, sorgt immer wieder für große Überraschungen. Und lässt in den Beratungen Kunstgeschichte lebendig werden.