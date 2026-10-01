Kultur
Die Zackenbahn von Tschechien nach Polen
Eine Bahnstrecke zwischen Iser- und Riesengebirge wird im Modell lebendig: Die Zackenbahn folgt einem Gebirgsfluss und zählt zu den eindrucksvollsten Bahnen Schlesiens.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 17.10.2026
- 15:30 - 16:00 Uhr
Ihren Namen verdankt die Strecke dem Fluss Zacken, der durch das Tal verläuft. Die Bahn überwindet Steigungen, führt durch spektakuläre Landschaften und verbindet seit über 120 Jahren Orte im Riesengebirge.
Die Modellumsetzung zeigt die historische Gebirgsbahn mit ihren markanten Streckenabschnitten detailreich nach. Vorbild ist die 1902 eröffnete Verbindung zwischen Hirschberg und Polaun, die das Riesengebirge mit dem Isergebirge verbindet.