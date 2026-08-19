Wild ist der Weste(r)n

Das Monument Valley im US-Bundestaaten Utah kam in Hunderten Western-Filmen vor

Quelle: ORF/Cosmos Factory/Harald Pokieser

Aber was uns die Western über den Westen erzählen, ist bestenfalls nur ein Teil der Wahrheit; meistens ist es einfach ein Bluff - vor allem was die Naturgeschichte betrifft.



Im Wilden Western ist es von der Wüste zum Fluss nur ein einziger Tagesritt, während die Landschaften in der Realität oft tausend Meilen voneinander entfernt sind. Aus praktischen Gründen wurden nicht nur Filmstars ohne Reitkenntnisse, sondern sogar Flüsse gedoubelt: Der berühmte Rio Bravo - im Titel von mehr als hundert Western zu finden - ist seit jeher so ausgetrocknet, dass er traditionell vom Colorado oder vom San Juan River dargestellt wird. War die Landschaft ein wenig zu karg, dekorierte man sie mit den allseits bekannten vielarmigen Seguaro-Kakteen, unabhängig davon, ob die tatsächlich hier wuchsen oder nicht.