Kultur
Wiener Sternwarten
Karl Hohenlohe begibt sich auf eine wissenschaftliche Reise durch die Geschichte der Astronomie in Österreich.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 13.06.2026
- 10:45 - 11:35 Uhr
Dabei beleuchtet er prägende Habsburger Herrscher, die der Wissenschaft den Weg ebneten und widmet sich großen Entdeckern wie Johannes Kepler, der einige seiner wichtigsten Werke in Wien und Prag schuf.
Zur Seite stehen ihm dabei die Expertinnen und Experten der traditionsreichen Sternwarte Urania (Bild oben) sowie einem der modernsten Planetarien der Welt - dem beeindruckenden Planetarium im Wiener Prater.