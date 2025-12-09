Hauptnavigation

Das Bild zeigt das Festspielhaus Erl, ein markantes architektonisches Gebäude, das in eine grüne Landschaft integriert ist. Es befindet sich im Tiroler Dorf Erl, nahe der bayerischen Grenze. Auf der linken Seite sieht man die hellere, geschwungene Fassade des Festspielhauses, die sich harmonisch in die Umgebung einfügt. Daneben befindet sich ein dunkleres Gebäude mit einer ausgefallenen, spitzen Dachform. Im Vordergrund sind mehrere Wohnhäuser mit roten Dächern und Gärten zu erkennen, die in einer hügeligen Landschaft angeordnet sind. Die Umgebung ist geprägt von grünen Wiesen, Bäumen und sanften Hügeln, die die Idylle des ländlichen Bereichs unterstreichen. Im Hintergrund sind dichte Wälder zu sehen, die sich bis zu den Gipfeln der Berge hochziehen. Das Bild vermittelt einen Eindruck von der ruhigen Atmosphäre und der kulturellen Bedeutung der Tiroler Festspiele, die in dieser malerischen Umgebung stattfinden.

Weltstars im Grünen - Die Tiroler Festspiele in Erl - Jonas Kaufmann im Porträt

1998 gegründet, bieten die Tiroler Festspiele Erl ein Kontrastprogramm zum hektischen Opernbetrieb in der Stadt. Neuer Intendant: Startenor Jonas Kaufmann.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
03.01.2026
22:45 - 23:15 Uhr

In dem kleinen Tiroler Dorf nahe der bayrischen Grenze thront inmitten der Wiese das architektonisch und akustisch herausragende Festspielhaus, das vom Wiener Architektenteam Delugan-Meissl entworfen wurde.

Das Bild zeigt einen Mann, der freundlich lächelt. Er trägt einen hellen Anzug und ein weißes Hemd. Im Hintergrund ist ein modernes, architektonisch gestaltetes Gebäude zu sehen, das zu den Tiroler Festspielen in Erl gehört. Die Landschaft ist grün, mit einer Wiese, die sich bis zum Gebäude erstreckt. Der Himmel ist klar und das Licht vermittelt eine freundliche, sonnige Atmosphäre. Diese Szenerie spiegelt die kulturellen Aktivitäten und die besondere Umgebung der Tiroler Festspiele wider.
Intendant Jonas Kaufmann.
Quelle: ORF

Nun übernimmt Startenor Jonas Kaufmann die künstlerische Leitung in Erl. Der vielseitige Opernsänger ist auf den Bühnen der Welt zu Hause. In Erl übt sich der Publikumsliebling nun in seiner neuen Rolle als Intendant am Land.

Beim Programm setzt Kaufmann auf Kontinuität mit neuen Akzenten. So erarbeitet in seiner ersten Sommersaison ein junges Team die zeitgenössische Oper "Picture a Day Like This", Regisseur Claus Guth wagt sich an eine Neuinterpretation von "Herzog Blaubarts Burg" als Thriller und neben klassischen Liederabenden werden auch Lesungen und ein Stummfilm mit Live-Musik geboten.

Kulturredakteurin Teresa Andreae hat den Neo-Intendanten Jonas Kaufmann in seinem ersten Festivalsommer mit der Kamera über Maisfelder und hinter die Kulissen begleitet und geht der Frage nach, was die Tiroler Festspiele von anderen Festivals unterscheidet.

