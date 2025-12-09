Weltstars im Grünen - Die Tiroler Festspiele in Erl - Jonas Kaufmann im Porträt

Intendant Jonas Kaufmann.

Quelle: ORF

Nun übernimmt Startenor Jonas Kaufmann die künstlerische Leitung in Erl. Der vielseitige Opernsänger ist auf den Bühnen der Welt zu Hause. In Erl übt sich der Publikumsliebling nun in seiner neuen Rolle als Intendant am Land.



Beim Programm setzt Kaufmann auf Kontinuität mit neuen Akzenten. So erarbeitet in seiner ersten Sommersaison ein junges Team die zeitgenössische Oper "Picture a Day Like This", Regisseur Claus Guth wagt sich an eine Neuinterpretation von "Herzog Blaubarts Burg" als Thriller und neben klassischen Liederabenden werden auch Lesungen und ein Stummfilm mit Live-Musik geboten.



Kulturredakteurin Teresa Andreae hat den Neo-Intendanten Jonas Kaufmann in seinem ersten Festivalsommer mit der Kamera über Maisfelder und hinter die Kulissen begleitet und geht der Frage nach, was die Tiroler Festspiele von anderen Festivals unterscheidet.