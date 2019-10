Die Welt der Brüder Humboldt

Nach ihrer erfolgreichen Schau über Wilhelm und Alexander von Humboldt in Paris vor fünf Jahren, haben die Französin Bénédicte Savoy, Professorin für Kunstgeschichte an der TU Berlin und dem renommierten Collège de France in Paris und der Kunsthistoriker und Museologe David Blankenstein nun eine große Humboldtausstellung in Deutschland kuratiert.