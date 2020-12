Weihnachten im Vatikan

Für die Schweizergarde bedeuten die pilgerreichen Tage Großeinsatz und Urlaubsstopp. Manche der jungen Männer sind zum ersten Mal in ihrem Leben weg von zu Hause und denken bei den frühlingshaften Temperaturen in Rom ein bisschen sehnsuchtsvoll an Rösti, Backwerk und Schnee, aber am Heiligen Abend heißt es: Hand an die Hellebarde und Dienst schieben!