Drohnenansicht Kathause Aggsbach.

Quelle: Clever Contents / ORF

Im Schifffahrtsmuseum in Spitz erforscht er die vielseitige Nutzung der Donau über die Jahrhunderte und bekommt einen Einblick in den Schiffsbau.



Im Kellerschlössl der Domäne Wachau in Dürnstein taucht er in die Geschichte des Wachauer Weins ein und darf den weitläufigen Weinkeller erkunden. Bei einem Spaziergang über die Wachauer Weinberge gibt die Fremdenführerin Ulrike Danninger einen Einblick in Mythen und Sagen, so wie die jüngere Geschichte der Region.



Eine Dokumentation von Marcus Gotzmann

Moderation Karl Hohenlohe