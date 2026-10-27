Kultur
Vorboten des Christkinds - Adventmärkte in Oberösterreich
Eine stimmungsvolle Entdeckungsreise zu fünf der schönsten Adventmärkte in Oberösterreich, die den Zauber der Vorweihnachtszeit einfängt.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 06.12.2026
- 10:30 - 10:55 Uhr
Außerdem werden authentische Handwerkstraditionen der verschiedenen Regionen beleuchtet.
Im Mühlviertel erkunden wir im Schloss Weinberg bei Kefermarkt beispielsweise die Hinterglasmalerei. Der Garstner Adventmarkt, einer der ältesten des Landes, steht ganz im Zeichen des Eisens, sodass die Kamera hier Nagelschmieden und Feitelmachern über die Schulter schaut.
Feierliches Ambiente begleitet vom Lebkuchenduft aus der Kinderbackstube, bietet in Eferding das Schloss Starhemberg.
St. Wolfgang, Strobl und St. Gilgen bilden den Wolfgangseer Advent, der mit der begehbaren Salzkammergutkrippe und der Schifffahrt zwischen den einzelnen Adventdörfern ein besonderes Erlebnis bietet.
Und in Gmunden (Bild ganz oben) hält der Schlösseradvent im Schloss Ort kulinarische wie kulturelle Schmankerl bereit, etwa einen Federkielsticker.
Eine Dokumentation von Johanna Dworak