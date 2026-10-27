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Das Bild zeigt einen stimmungsvollen Abend im Advent, fokussiert auf das Schloss Ort in Gmunden, Österreich. Das Schloss steht auf einer kleinen Insel und ist von Wasser umgeben. Es ist erhellt mit vielen Lichtern, die eine festliche Atmosphäre schaffen. Im Vordergrund sieht man den dunklen Wasserspiegel, der die Lichter des Schlosses reflektiert. An Land stehen mehrere große, dekorierte Laternen und weihnachtliche Figuren. Ein beleuchteter Steg führt vom Ufer zum Schloss, auf dem Leute flanieren. Der Himmel ist in einem tiefen Blau gehalten und es sind einige Bäume im Vordergrund sichtbar, die die Szenerie umrahmen. Die Gesamtstimmung ist festlich und besinnlich, typisch für die Adventszeit.

Kultur

Vorboten des Christkinds - Adventmärkte in Oberösterreich

Eine stimmungsvolle Entdeckungsreise zu fünf der schönsten Adventmärkte in Oberösterreich, die den Zauber der Vorweihnachtszeit einfängt.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
06.12.2026
10:30 - 10:55 Uhr

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Collage aus Stills von Kulturdokubeiträgen

Kulturdoku

Außerdem werden authentische Handwerkstraditionen der verschiedenen Regionen beleuchtet.
Im Mühlviertel erkunden wir im Schloss Weinberg bei Kefermarkt beispielsweise die Hinterglasmalerei. Der Garstner Adventmarkt, einer der ältesten des Landes, steht ganz im Zeichen des Eisens, sodass die Kamera hier Nagelschmieden und Feitelmachern über die Schulter schaut.

Das Bild zeigt einen Chor, der in einem Weihnachtsmarkt singt. Die Szene befindet sich in einem großen, gewölbten Raum, der durch Steinmauern und ein Dach aus Holz charakterisiert ist. An den Wänden hängen Lichter, die eine festliche Atmosphäre schaffen. Der Chor besteht aus mehreren Erwachsenen unterschiedlichen Alters, die in einem Halbkreis stehen und Notenblätter in den Händen halten. Die Sängerinnen und Sänger tragen winterliche Kleidung, darunter Jacken, Schals und Mützen. Eine Person, die den Chor leitet, steht vorne und gestikuliert zur Musik. Im Hintergrund sind Weihnachtsdekorationen und stimmungsvolle Lichter sichtbar, was zur festlichen Umgebung beiträgt. An einer Wand ist eine große Uhr mit römischen Ziffern angebracht. Das Bild vermittelt eine warme, festliche Stimmung und fängt den Geist der Adventszeit ein, wie sie auf den Weihnachtsmärkten in Oberösterreich zu finden ist.
Der Eferdinger Chor "Contrapunctus floridus" am "Eferdinger Schlossadvent".
Quelle: ORF-Oberösterreich

Feierliches Ambiente begleitet vom Lebkuchenduft aus der Kinderbackstube, bietet in Eferding das Schloss Starhemberg.

St. Wolfgang, Strobl und St. Gilgen bilden den Wolfgangseer Advent, der mit der begehbaren Salzkammergutkrippe und der Schifffahrt zwischen den einzelnen Adventdörfern ein besonderes Erlebnis bietet.

Und in Gmunden (Bild ganz oben) hält der Schlösseradvent im Schloss Ort kulinarische wie kulturelle Schmankerl bereit, etwa einen Federkielsticker.

Eine Dokumentation von Johanna Dworak

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