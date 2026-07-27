Kultur
Verdis La Traviata - Hinter den Kulissen der größten Seebühne der Welt
Wind, Wasser, Technik und große Emotionen: Die Bregenzer Festspiele 2026 bringen zu ihrem 80. Geburtstag erstmals Verdis "La traviata" auf die Seebühne.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 25.08.2026
- 12:50 - 13:20 Uhr
Nikolaus Küng blickt hinter die Kulissen der größten Seebühne der Welt und begleitet die Entstehung dieses außergewöhnlichen Opernereignisses über ein ganzes Jahr hinweg.
Von den ersten musikalischen Proben über den Bau des spektakulären Bühnenbilds bis hin zu den letzten Vorbereitungen vor der Premiere zeigt der Film, wie aus einer künstlerischen Vision ein einzigartiges Opernspektakel entsteht.
3sat sendet die aktuelle Inszenierung der Bregenzer Festspiele am 29. August 2026 um 20.15 Uhr.