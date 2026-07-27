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  4. Verdis La Traviata - Hinter den Kulissen der größten Seebühne der Welt
Das Bild zeigt den Aufbau des Bühnenbildes für die Bregenzer Festspiele, speziell für die Aufführung von Verdis "La traviata". Im Vordergrund ist eine imposante, moderne Bühnenkonstruktion zu sehen, die aus großen, reflektierenden Flächen in Form eines spitzen Dreiecks besteht. Diese Elemente sind mit einem gebrochenen Design versehen, das an zerbrochenes Glas erinnert. Im Hintergrund erstreckt sich das Wasser des Bodensees, und entlang des Ufers sind Bäume und eine Rasenfläche sichtbar. Ein Kran ist zu sehen, der Materialien für den Bühnenaufbau anhebt. In der unteren linken Ecke des Bildes sind einige Bauarbeiten und kleinere Elemente auf dem Boden platziert. Das Bild vermittelt einen Eindruck von der Dynamik und der technischen Komplexität, die mit der Aufführung auf der größten Seebühne der Welt verbunden sind. Der Himmel ist klar und sonnig, was die Szenerie hell und einladend erscheinen lässt.

Kultur

Verdis La Traviata - Hinter den Kulissen der größten Seebühne der Welt

Wind, Wasser, Technik und große Emotionen: Die Bregenzer Festspiele 2026 bringen zu ihrem 80. Geburtstag erstmals Verdis "La traviata" auf die Seebühne.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
25.08.2026
12:50 - 13:20 Uhr

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Collage aus Stills von Kulturdokubeiträgen

Kulturdoku
Das Bild zeigt eine Szene vom Aufbau eines Bühnenbildes für die Bregenzer Festspiele. Auf einer großen, hellen Fläche sind mehrere Personen mit Helmen und Arbeitskleidung zu sehen, die an verschiedenen Aufgaben arbeiten. In der Mitte des Bildes ist ein kreisförmiges Element, das teilweise aus Holz besteht. Rund um dieses Element befinden sich zahlreiche kleine, runde Objekte, die wahrscheinlich zur Befestigung dienen. Ein Arbeiter beugt sich über das kreisförmige Element, während ein anderer im Hintergrund an einem großen, vertikalen Stück arbeitet. Im Hintergrund sind größere, schräg angeordnete Teile zu sehen, die an das Bühnenbild angehängt werden. Rote und weiße Absperrbänder sind an verschiedenen Stellen angebracht, um den Arbeitsbereich abzugrenzen. Der Himmel scheint klar und sonnig zu sein, was auf eine angenehme Wetterlage hinweist. Das Bild vermittelt den Eindruck von geschäftiger Aktivität und Vorfreude auf die bevorstehende Aufführung.
Aufbau -Bühnenbild.
Quelle: Landesstudio Vorarlberg

Nikolaus Küng blickt hinter die Kulissen der größten Seebühne der Welt und begleitet die Entstehung dieses außergewöhnlichen Opernereignisses über ein ganzes Jahr hinweg.

Von den ersten musikalischen Proben über den Bau des spektakulären Bühnenbilds bis hin zu den letzten Vorbereitungen vor der Premiere zeigt der Film, wie aus einer künstlerischen Vision ein einzigartiges Opernspektakel entsteht.

3sat sendet die aktuelle Inszenierung der Bregenzer Festspiele am 29. August 2026 um 20.15 Uhr.

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