  Valencias Feuer – Fiesta und die Umwelt
Valencias Feuer – Fiesta und die Umwelt

Jedes Jahr im März feiert Valencia im südöstlichen Spanien ein verrücktes Frühlingsfest, das auf eine alte Tradition der Zimmerleute zurückgeht.

15.03.2026
10:35 - 11:05 Uhr

Dabei werden bis zu 22 Meter hohe Figuren, Fallas genannt, auf fast jeder Straßenkreuzung errichtet und am 19. März zeitgleich verbrannt, begleitet von jeder Menge Feuerwerk. Eine riesige Umweltbelastung. Doch nun soll das Spektakel grüner werden.

Schon vor Jahrhunderten verbrannten die Zimmerleute von Valencia zu Frühlingsanfang fehlerhafte Werkstücke sowie alten Plunder, um den Winter auszutreiben. Daraus entstand eine spektakuläre Fiesta, die weltweit ihresgleichen sucht. Vom 1. bis 19. März, dem Tag des Heiligen Joseph, der als Schutzheiliger der Zimmerleute verehrt wird, steht die ganze Stadt Kopf.

Insgesamt 400 Nachbarschaftsvereine aus allen Stadtvierteln, die "Kommissionen", lassen für dieses Frühlingsfest von Künstlern wie David Sánchez Llongo gigantische Figurengruppen herstellen, bis zu 22 Meter hohe Skulpturen aus Holz, Styropor und Pappmaché. Diese werden von einer Jury begutachtet und die besten von ihnen ausgezeichnet. David hofft, dass sein Werk dazugehört – dann wäre er in Valencia ein Held.

Der Aufbau und die Präsentation der Fallas werden tagelang von Feuerwerk, von endlosen Knallern und Böllern begleitet, bis die riesigen Skulpturen am Abend des 19. März allesamt in einem gewaltigen Feuerspektakel verbrannt werden. Jedes Jahr werden dabei bis zu 5000 Tonnen Treibhausgas und enorme Mengen an Feinstaub freigesetzt. Aber damit soll bis 2030 Schluss sein, zumindest rechnerisch: Valencia und sein Fest wollen klimaneutral werden.

Schon jetzt wird viel dafür unternommen, darüber wacht die Umweltbeauftragte Helena Prima: Die Innenstadt ist während der Fiesta für den Verkehr gesperrt, Vereine wie der Konvent Jerusalem pflanzen Hunderte von Bäumen als Kompensation an. Außerdem sollen die Künstler nicht länger Styropor und Lacke als Material für ihre Fallas verwenden, sondern natürliche, nachhaltigere Materialien. Doch die Umsetzung hakt noch.

