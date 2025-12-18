Kultur
Unterwegs zur Familie Mann (1/3) - Die Kinder des Zauberers
Thomas Manns Familie fasziniert bis heute. Nahestehende enthüllen ein vielschichtiges Porträt von Ruhm, Fremde und familiären Abgründen. Heinrich Breloer und Horst Königstein tauchen in das Schicksal der Familie ein. In Gesprächen mit Manns Tochter Elisabeth, mit Golo und Monika Mann und mit Dokumenten mit Erika und Katia Mann entsteht ein berührendes Porträt von Glanz und innerem Zerbrechen.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 18.01.2026
- 11:30 - 13:00 Uhr
Dabei rückt Thomas Mann den Zuschauern immer näher, in seinen Widersprüchen und in seiner Fehlbarkeit, in seiner Größe und in seiner Tragik.
Redaktionshinweis: Den zweiten Teil des Dreiteilers "Unterwegs zur Familie Mann" zeigt 3sat am Sonntag, 25. Januar, um 11.00 Uhr, den dritten und letzten Teil am Sonntag, 8. Februar, um 11.30 Uhr.