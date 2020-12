THEATER.MACHER.INNEN - Wie gleichberechtigt ist das Theater?

Viele Texte, die man dem klassischen Theaterkanon zuordnet, vermitteln kein modernes Frauenbild – was in der Natur der Sache liegt, wurden doch die meisten Klassiker vor Hunderten von Jahren geschrieben. Aber häufig werden diese Geschlechterklischees auf der Bühne nicht aufgehoben und neu interpretiert, sondern reproduziert. Das liegt nicht nur am sogenannten "male gaze“, dem männlichen Blick auf den Text und die darin handelnden Frauen. Sondern auch an den Strukturen am Theater, an Macht und Machtmissbrauch und an der Geschlechterungerechtigkeit hinter der Bühne: Rund 80% der Intendant*innen und 70% der Regisseur*innen sind männlich.