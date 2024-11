Theater und Demokratie: Der Deutsche Theaterpreis – DER FAUST

Wie kann man dem wachsenden kulturpolitischen Einfluss rechter Kräfte nach den Landtagswahlen in Ostdeutschland entgegentreten? Die Kulturdokumentation nimmt die Verleihung des Deutschen Theaterpreises zum Anlass, in Zeiten aufgeheizter Debatten um die gesellschaftliche Stellung des Theaters und in Zeiten, in denen die Demokratie am Abgrund zu stehen scheint, zu untersuchen, wie die Theaterschaffenden ihre Rolle als Stützen der Gesellschaft wahrnehmen. Wie kann Theater die Demokratie fördern? Der Deutsche Theaterpreis DER FAUST wurde in diesem Jahr am 16. November im Theater Altenburg Gera verliehen.