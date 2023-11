Theater zwischen Kunst und Aktivismus

In Zeiten, in denen sich Krise an Krise reiht, können Theater ihrer Aufgabe als Orte des Diskurses und der Meinungsbildung besonders gut gerecht werden, doch auch als Orte der Kunst? In den Feuilletons geht es heiß her. Das Publikum rebelliert oder bleibt einfach ganz weg. Zuletzt kochte die Diskussion beim Berliner Theatertreffen hoch. Das neue Leitungsteam musste nach nur einem Jahr wieder den Hut nehmen, und auch das Leitungsduo des Schauspielhauses Zürich musste früher als erwartet die Segel streichen. An den Münchner Kammerspielen wird Intendantin Barbara Mundel immer wieder vorgeworfen, sie würde mit ihrem Programm das Traditionshaus leer spielen. Stehen sich hier wirklich zwei Positionen unversöhnlich gegenüber?