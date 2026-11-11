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Das Bild zeigt eine aufgeschlagene Partitur mit handgeschriebenen Musiknoten und Texten in einer alten Schriftart. Die Seiten sind leicht beschädigt und vergilbt.

Kultur

So klingt der Himmel - Kirchenmusik im Wandel

Musik ist im Christentum fester Bestandteil des Glaubens und der Liturgie. Darüber hinaus ist Musik für viele Sänger:innen und Musiker:innen ein ganz persönlicher Kommunikationskanal zu Gott.

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Collage aus Stills von Kulturdokubeiträgen

Kulturdoku
Eine Sängerin mit Mikrofon steht im Vordergrund. Im Hintergrund ist ein Musiker an einer E-Gitarre zu sehen. Die Umgebung zeigt eine farbige Projektion.
Eva Papic
Quelle: ORF Salzburg

Aber wie und wo kommuniziert wird, hat sich in 2000 Jahren gewandelt.

Im frühen Christentum ist es vor allem die männliche Stimme, mit der die Kirchenmusik Ihren Anfang nimmt. Denn Frauen sind jahrhundertelang vom Gesang in der Kirche ausgeschlossen. In Salzburg ist es dem Kirchenvolk erst Ende des 18. Jahrhunderts erlaubt, gemeinsam im Gottesdienst durch Gesang seinem Glauben Ausdruck zu verleihen.

Sarah Gruber begibt sich auf Spurensuchen und entdeckt, wie auch Frauen inzwischen ihre Stimme in der Kirche gefunden haben. Manche Musiker:innen beschreiten neue Wege in der Chormusik. Selbst weltliche Musik mit rockigen Rhythmen und religiösem Inhalt vermittelt christliche Werte und übersetzt damit Kirchenmusik in eine moderne Kommunikationsform mit Gott.

Ein Film von Sarah Gruber.

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