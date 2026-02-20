Kultur
San Michele – Die Friedhofsinsel von Venedig
Auf halber Strecke zwischen der Stadt Venedig und der Glasbläserinsel Murano gelegen, finden seit dem 18. Jahrhundert die Venezianer ihre letzte Ruhe auf der Friedhofsinsel San Michele.
- 03.04.2026
- 13:25 - 14:10 Uhr
Der Friedhof ist auch berühmt für die vielen bekannten Wahlvenezianer aus dem Ausland, die sich dort bestatten ließen - Ezra Pound, Luigi Nono, Serge Djagilew, Igor Strawinsky, Joseph Brodsky und Emilio Vedova haben dort ihr Grab - in der Stadt, die sie liebten.
Die Insel ist aber nicht nur ein Ort des Todes und der Stille: Es leben auch Menschen auf ihr, die sich um den Friedhof kümmern. Diese Menschen stehen im Zentrum des Films.
Zu denen, die regelmäßig auf die Insel kommen, gehören ebenso die Mitglieder des Vereins "La laguna nel bicchiere", also "Die Lagune im Glas", die es sich zum Ziel gesetzt haben, vergessene Weinlagen in Venedig und auf seinen Inseln neu zu beleben. Eine davon liegt auf der Insel San Michele im ehemaligen Novizengarten des ehemaligen Kamaldulenser-Klosters.