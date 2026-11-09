Kultur
Salzburg, Land der Perchten
Wenn die Nächte am dunkelsten sind und das alte Jahr zu Ende geht, erwachen im Salzburger Land geheimnisvolle Gestalten: die Perchten.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 15.12.2026
- 07:05 - 07:30 Uhr
Zwischen der Thomasnacht am 21. Dezember und dem Dreikönigstag am 6. Jänner ziehen sie durch die Dörfer – begleitet von Glockengeläut, wildem Geschrei und mystischen Tänzen.
Seit Jahrhunderten heißt es, sie vertreiben die Dämonen des Winters und bringen Glück und Segen für das neue Jahr. Die Welt der Perchten ist voller Gegensätze. Da sind die Schönperchten, die mit meterhohen, kunstvoll geschmückten Kappen auftreten.
Ihnen gegenüber stehen die Schiachperchten: urtümlich, kraftvoll und furchteinflößend. (Bild ganz oben) Ihre schweren Felle, geschnitzten Larven, Hörner und gewaltigen Glocken können bis zu 50 Kilo wiegen. Bei den großen Pongauer Perchtenumzügen füllen sie die Straßen mit archaischer Energie und lassen die Grenze zwischen Brauch und Theater verschwimmen.
Jedes Tal kennt eigene Figuren und Geschichten – und doch bleibt vieles im Dunkeln.: Eva Köck geht diesen Geheimnissen auf den Grund und zeigt die faszinierende Vielfalt des Perchtenbrauchtums im Salzburger Land – ein eindrucksvolles Stück gelebter Kultur, das bis heute seine magische Kraft nicht verloren hat.
Ein Film von Eva Köck.