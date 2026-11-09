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Im Bild sind mehrere Figuren in auffälligen, fellartigen Kostümen und mit Hörnern zu sehen. Die Umgebung ist schneebedeckt, mit Bergen im Hintergrund. Ein Mensch ist ebenfalls sichtbar.

Kultur

Salzburg, Land der Perchten

Wenn die Nächte am dunkelsten sind und das alte Jahr zu Ende geht, erwachen im Salzburger Land geheimnisvolle Gestalten: die Perchten.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
15.12.2026
07:05 - 07:30 Uhr

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Collage aus Stills von Kulturdokubeiträgen

Kulturdoku
Das Bild zeigt mehrere Perchtenmasken, die aufrecht stehen. Die Masken sind kunstvoll gestaltet, mit verschiedenen Farben und Verzierungen. Im Hintergrund sind schneebedeckte Landschaften und Bäume zu sehen.
Schönperchten-Masken
Quelle: Landesstudio Salzburg

Zwischen der Thomasnacht am 21. Dezember und dem Dreikönigstag am 6. Jänner ziehen sie durch die Dörfer – begleitet von Glockengeläut, wildem Geschrei und mystischen Tänzen.

Seit Jahrhunderten heißt es, sie vertreiben die Dämonen des Winters und bringen Glück und Segen für das neue Jahr. Die Welt der Perchten ist voller Gegensätze. Da sind die Schönperchten, die mit meterhohen, kunstvoll geschmückten Kappen auftreten.

Der Bildinhalt zeigt einen traditionellen Perchtenumzug in Salzburg. Menschen in festlicher Tracht, einige mit Hüten, gehen eine Straße entlang. Im Hintergrund sind Zuschauer und schneebedeckte Berge sichtbar.
Traditioneller Perchtenumzug.
Quelle: Landesstudio Salzburg

Ihnen gegenüber stehen die Schiachperchten: urtümlich, kraftvoll und furchteinflößend. (Bild ganz oben) Ihre schweren Felle, geschnitzten Larven, Hörner und gewaltigen Glocken können bis zu 50 Kilo wiegen. Bei den großen Pongauer Perchtenumzügen füllen sie die Straßen mit archaischer Energie und lassen die Grenze zwischen Brauch und Theater verschwimmen.

Jedes Tal kennt eigene Figuren und Geschichten – und doch bleibt vieles im Dunkeln.: Eva Köck geht diesen Geheimnissen auf den Grund und zeigt die faszinierende Vielfalt des Perchtenbrauchtums im Salzburger Land – ein eindrucksvolles Stück gelebter Kultur, das bis heute seine magische Kraft nicht verloren hat.

Ein Film von Eva Köck.

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