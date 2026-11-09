Salzburg, Land der Perchten

Traditioneller Perchtenumzug.

Quelle: Landesstudio Salzburg

Ihnen gegenüber stehen die Schiachperchten: urtümlich, kraftvoll und furchteinflößend. (Bild ganz oben) Ihre schweren Felle, geschnitzten Larven, Hörner und gewaltigen Glocken können bis zu 50 Kilo wiegen. Bei den großen Pongauer Perchtenumzügen füllen sie die Straßen mit archaischer Energie und lassen die Grenze zwischen Brauch und Theater verschwimmen.



Jedes Tal kennt eigene Figuren und Geschichten – und doch bleibt vieles im Dunkeln.: Eva Köck geht diesen Geheimnissen auf den Grund und zeigt die faszinierende Vielfalt des Perchtenbrauchtums im Salzburger Land – ein eindrucksvolles Stück gelebter Kultur, das bis heute seine magische Kraft nicht verloren hat.



Ein Film von Eva Köck.