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Kultur

Salzburg - Gesamtkunstwerk im Herzen Europas

Cornelius Obonya führt in einer filmischen Reise vom Großglockner über das Salzachtal in die Stadt Salzburg und deren Umland und zeigt, Salzburgs Entwicklung und was Salzburg heute ausmacht.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
16.08.2026
01:45 - 02:40 Uhr

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Collage aus Stills von Kulturdokubeiträgen

Kulturdoku
Mirabellplatz
Mirabellgarten
Quelle: ORF/Moonlake Entertainment

Vom internationalen Publikum wird Salzburg mit Klischees wie "Sound Of Music", "Stille Nacht" und der "Marke Mozart" verbunden. CNN kürte den Salzburger Christkindlmarkt wiederholt zu einem der schönsten der Welt. Die Salzburger Festspiele gelten als führendes Kulturfestival - im Jahr 2020 feiert es sein 100jähriges Bestehen, allerdings aufgrund der aktuellen Lage in einer verkleinerten Form - und die landschaftliche Kulisse ist eine besonders nachgefragte Tourismus-Destination.

Am 1. Mai 2016 feierte das Bundesland Salzburg seine 200-jährige Zugehörigkeit zu Österreich. Aus diesem Anlass unternahm Regisseur Hannes M. Schalle eine filmische Reise durch Stadt und Land Salzburg.

"Das Salzburger Land ist das Herz vom Herzen Europas. Das mittlere Europa hat keinen schöneren Raum - und gerade hier musste Mozart geboren werden." Hugo von Hofmannsthal, aus dem Gründungsmanifest der Salzburger Festspiele 1919
Hohe Tauern
Hohe Tauern
Quelle: ORF/Moonlake Entertainment

Vom Großglockner-Massiv über die Alpen des Innergebirges, durch das Salzachtal, vorbei an der Burg Werfen hinein ins Flachland führt die Reise zum Schloss Hellbrunn, dann zum Schloss Leopoldskron, weiter in die Seengebiete und schließlich in die barocke Stadt Salzburg. Max Reinhardt hat dieses besondere Fleckchen Erde als Gesamtkunstwerk bezeichnet. Und tatsächlich: Abseits von Kitsch und Klischees wie "Sound Of Music" und "Stille Nacht" und natürlich der "Marke Mozart" hat Salzburg jede Menge zu bieten!

Altstadt
Altstadt
Quelle: ORF/Moonlake Entertainment

Die Altstadt mit den historischen Prunkbauten des einstigen Fürsterzbistums wurde 1996 zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt.

Die Festung Hohensalzburg ist eine der größten Burganlagen Europas, entstanden seit dem 11. Jahrhundert, mit mehr als einer Million Besuchern pro Jahr.

Kaprun Stausee
Kaprun Stausee
Quelle: ORF/Moonlake Entertainment

Das "weiße Gold", dem Salzburg Namen und Reichtum verdankt, spielt heute keine große wirtschaftliche Rolle mehr. 1989 endete die Jahrtausende lange Tradition der Salzburger Salzgewinnung mit der Schließung der Halleiner Saline. Im Nationalpark "Hohe Tauern", den sich Salzburg mit Tirol und Kärnten teilt, ziehen die Krimmler Wasserfälle Touristen in ihren Bann. Die Großglockner-Hochalpenstraße und das Tauernkraftwerk Kaprun mit seiner riesigen Staumauer sind bautechnische Meisterwerke. Die Eisriesenwelt und die sogenannten "Lammeröfen", eine 1.000 Meter lange Klamm, sind spektakuläre Naturschauspiele.

Ein Film von Hannes M. Schalle.

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