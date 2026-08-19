Sagenhaftes Südtirol - Mystische Berge und Legenden

Karer See mit Rosengarten-Gruppe.

Quelle: Landesstudio Tirol

Die Sage von König Laurins Rosengarten, der sich hoch oben in der gleichnamigen Gebirgsgruppe findet, ist wohl eine der bekanntesten Dolomitensagen. In der Abenddämmerung erscheinen die Felsen rot, die Sage versucht das Naturphänomen zu ergründen.



Auch die Legenden über das Reich der Fanes, das unterirdisch bis heute bestehen soll, sind ein Kulturgut, das bei der ladinischen Bevölkerung bis heute lebendig ist. Das Schicksal dieses Volkes, das mit den Murmeltieren ein Bündnis hatte, ist, wie so oft in Sagen, kein Gutes. Im Bild ganz oben das "Parlament der Murmeltiere" in der Nähe der Fanes Hütte.



Ruinen und Schalensteine sind voller Geschichten, die Grenzen zwischen Sagen und der historischen Realität sind oft fließend. Archäologen versuchen ihre Geheimnisse zu entschlüsseln, doch als Erklärung bleiben auch oft nur Legenden.



Ein Film von Martina Juda.