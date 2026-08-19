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Das Bild zeigt eine malerische alpine Landschaft, die von hohen Berggipfeln umgeben ist. Im Vordergrund ist ein ruhiger Bergsee zu sehen, dessen Wasser die umgebenden Berge und den Himmel reflektiert. Die Wasseroberfläche ist spiegelglatt, wodurch die Wolken und die Gipfel in einer klaren Spiegelung erscheinen. Rechts am Seeufer steht ein kleines, rustikales Holzhaus, umgeben von einigen Nadelbäumen. In der Nähe des Hauses sind zwei Personen zu erkennen, die auf einem Weg stehen. Die Hügel im Hintergrund sind mit schroffen Felsen und Bäumen bedeckt. Der Himmel ist teilweise bewölkt, mit einigen blauen Stellen, die durch die Wolken sichtbar sind. Insgesamt vermittelt die Szene ein Gefühl von Ruhe und einer unberührten Naturlandschaft, typisch für die Region Südtirol.

Kultur

Sagenhaftes Südtirol - Mystische Berge und Legenden

Hohe Berggipfel haben die Menschen immer schon in ihren Bann gezogen. In manchen Kulturen sind sie der Sitz der Götter, zumindest sind sie aber unnahbar und geheimnisvoll.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
24.09.2026
11:50 - 12:15 Uhr

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Collage aus Stills von Kulturdokubeiträgen

Kulturdoku

Die Wände und schroffen Felsformationen der Dolomiten haben schon in frühen Zeiten inspiriert und Sagen von Königen und untergegangenen Reichen entstehen lassen.

Das Bild zeigt eine silhouettehafte Landschaft bei Sonnenaufgang, die von einem klaren, tiefblauen und orangefarbenen Himmel überlagert wird. Im Vordergrund sind mehrere große Steinfiguren, die übereinander gestapelt sind, als „Stoanerne Mandln“ bekannt. Zwei Wanderer, einer in hellen und einer in dunklen Kleidern, befinden sich rechts im Bild. Die Silhouetten der Wanderer heben sich vom helleren Himmel ab. Im Hintergrund sind die schroffen Konturen der Dolomiten zu sehen, die eine ikonische Berglandschaft darstellen. Der Gesamteindruck vermittelt eine mystische Atmosphäre, die den Zauber und die Legenden der Region Südtirol widerspiegelt.
Sonnenaufgang bei den „Stoanernen Mandln“.
Quelle: Landesstudio Tirol

Diese haben immer eine Botschaft. Es geht um Gut und Böse, um Leben und Tod, um die Kraft der Natur und übernatürliche Kräfte. Hunderte von Steintürmen zieren den rund 2000 Meter hohen Gipfel der Hohen Reisch.

In Südtirol ist der Berg als "Stoanerne Mandln" bekannt. Eine Hexe soll Hirten versteinert haben, so die Legende, denn wer die Steinmänner aufgestellt hat und warum, wird immer ein Geheimnis bleiben.

Das Bild zeigt den Karer See in Südtirol, umgeben von majestätischen Bergen der Rosengarten-Gruppe. Der See hat eine klare, türkisfarbene Wasseroberfläche, die die Wolken und umliegenden Bäume spiegelt. Am Ufer des Sees befinden sich einige große Steine und eine schmale, unbefestigte Uferlinie. Darüber hinaus sind hohe Nadelbäume sichtbar, die die Landschaft säumen. Im Hintergrund erheben sich die schroffen, schneebedeckten Gipfel der Dolomiten, die in den Himmel ragen. Die Atmosphäre wirkt friedlich und beeindruckend, mit einem klaren blauen Himmel und vereinzelten Wolken.
Karer See mit Rosengarten-Gruppe.
Quelle: Landesstudio Tirol

Die Sage von König Laurins Rosengarten, der sich hoch oben in der gleichnamigen Gebirgsgruppe findet, ist wohl eine der bekanntesten Dolomitensagen. In der Abenddämmerung erscheinen die Felsen rot, die Sage versucht das Naturphänomen zu ergründen.

Auch die Legenden über das Reich der Fanes, das unterirdisch bis heute bestehen soll, sind ein Kulturgut, das bei der ladinischen Bevölkerung bis heute lebendig ist. Das Schicksal dieses Volkes, das mit den Murmeltieren ein Bündnis hatte, ist, wie so oft in Sagen, kein Gutes. Im Bild ganz oben das "Parlament der Murmeltiere" in der Nähe der Fanes Hütte.

Ruinen und Schalensteine sind voller Geschichten, die Grenzen zwischen Sagen und der historischen Realität sind oft fließend. Archäologen versuchen ihre Geheimnisse zu entschlüsseln, doch als Erklärung bleiben auch oft nur Legenden.

Ein Film von Martina Juda.

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