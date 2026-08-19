Kultur
Sagenhaftes Südtirol - Mystische Berge und Legenden
Hohe Berggipfel haben die Menschen immer schon in ihren Bann gezogen. In manchen Kulturen sind sie der Sitz der Götter, zumindest sind sie aber unnahbar und geheimnisvoll.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 24.09.2026
- 11:50 - 12:15 Uhr
Die Wände und schroffen Felsformationen der Dolomiten haben schon in frühen Zeiten inspiriert und Sagen von Königen und untergegangenen Reichen entstehen lassen.
Diese haben immer eine Botschaft. Es geht um Gut und Böse, um Leben und Tod, um die Kraft der Natur und übernatürliche Kräfte. Hunderte von Steintürmen zieren den rund 2000 Meter hohen Gipfel der Hohen Reisch.
In Südtirol ist der Berg als "Stoanerne Mandln" bekannt. Eine Hexe soll Hirten versteinert haben, so die Legende, denn wer die Steinmänner aufgestellt hat und warum, wird immer ein Geheimnis bleiben.
Die Sage von König Laurins Rosengarten, der sich hoch oben in der gleichnamigen Gebirgsgruppe findet, ist wohl eine der bekanntesten Dolomitensagen. In der Abenddämmerung erscheinen die Felsen rot, die Sage versucht das Naturphänomen zu ergründen.
Auch die Legenden über das Reich der Fanes, das unterirdisch bis heute bestehen soll, sind ein Kulturgut, das bei der ladinischen Bevölkerung bis heute lebendig ist. Das Schicksal dieses Volkes, das mit den Murmeltieren ein Bündnis hatte, ist, wie so oft in Sagen, kein Gutes. Im Bild ganz oben das "Parlament der Murmeltiere" in der Nähe der Fanes Hütte.
Ruinen und Schalensteine sind voller Geschichten, die Grenzen zwischen Sagen und der historischen Realität sind oft fließend. Archäologen versuchen ihre Geheimnisse zu entschlüsseln, doch als Erklärung bleiben auch oft nur Legenden.
Ein Film von Martina Juda.