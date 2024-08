Kultur

Sächsische Seidenrosen für die Laufstege der Welt

Bei William und Kates Hochzeit sah man 45 Damenhüte mit sächsischem Blütenschmuck. Auch Camilla bewahrt fast so viele Seidenblumen in ihren Hutschachteln auf wie einst Queen Elisabeth II. Auch Stars wie Lady Gaga, Madonna und Claudia Schiffer schmücken sich mit sächsischen Kreationen. Denn die Accessoires für Modehäuser wie Gucci, Valentino, Dior und Escada entstehen in der Kunstblumenmanufaktur von Heide und Gerald Steyer in Wallroda in Sachsen.

Datum: 22.09.2024