Rudolf Steiner - Apostel der Esoterik

Rudolf Steiner – diesen Namen verbinden die meisten wohl mit Waldorfpädagogik und mit Räumen, die keine Ecken haben.

11.11.2025
23:20 - 00:15 Uhr

Doch in manchen gilt Rudolf Steiner auch als Begründer der Unwissenschaftlichkeit. Misteln verordnete Steiner beispielsweise als Krebstherapie und überzeugte Bauern erfolgreich davon, Klangrituale abzuhalten und Kuhhörner zu vergraben, um ihre landwirtschaftlichen Flächen fruchtbarer zu machen.

Auch heute noch versammelt Steiner eine große Anhängerschaft hinter sich, die ihn als Vordenker sieht, als einen Humanisten, den diejenigen, die an wissenschaftlichen Methoden und Fakten festhalten, nur nicht richtig verstanden haben.

