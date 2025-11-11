Kultur
Rudolf Steiner - Apostel der Esoterik
Rudolf Steiner – diesen Namen verbinden die meisten wohl mit Waldorfpädagogik und mit Räumen, die keine Ecken haben.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 11.11.2025
- 23:20 - 00:15 Uhr
Doch in manchen gilt Rudolf Steiner auch als Begründer der Unwissenschaftlichkeit. Misteln verordnete Steiner beispielsweise als Krebstherapie und überzeugte Bauern erfolgreich davon, Klangrituale abzuhalten und Kuhhörner zu vergraben, um ihre landwirtschaftlichen Flächen fruchtbarer zu machen.
Auch heute noch versammelt Steiner eine große Anhängerschaft hinter sich, die ihn als Vordenker sieht, als einen Humanisten, den diejenigen, die an wissenschaftlichen Methoden und Fakten festhalten, nur nicht richtig verstanden haben.