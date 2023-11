Kinder- und Jugendbücher machen fast 20 Prozent des Umsatzes auf dem Buchmarkt aus, das entspricht knapp 1,7 Milliarden Euro (Stand 2020). Verlage, Buchhandlungen und Autor*innen haben klare wirtschaftliche Interessen an diesem Genre. Am Ende zählt, dass sich ein Buch gut verkauft. Kinderbücher kauft dabei nur selten die Zielgruppe selbst. Darauf richten sich die Verlage ein – vor allem die Marketingabteilungen. Denn bei Büchern gilt das gleiche wie bei Spielzeugen oder Kinderkleidung: Gendermarketing zahlt sich aus. Pink oder blau, Einhorn oder Ritter – meist ist schon am Buchcover die Zielgruppe erkennbar und so soll den Eltern und Großeltern die Entscheidung erleichtert werden, welches Buch sie für Max und welches für Marie kaufen. Doch ganz so schwarz-weiß – oder besser: pink-blau – ist es nicht. In den letzten Jahren erscheinen immer mehr Titel wie "Seeräubermädchen und Prinzessinnenjunge", "Alles rosa", "Der Katze ist es ganz egal" und "Julian ist eine Meerjungfrau", die mit gängigen Rollenklischees bewusst brechen. Doch laut Studien überwiegen immer noch die stereotypen Rollenbilder. Zeit, genauer hinzusehen, wie unsere Kinder durch ihre Lektüre geprägt werden und wo sich dringend etwas ändern muss.