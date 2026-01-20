Rebellion und Respekt - Tirols Straßenkunst

Das StreetNoise Orchestra belebt seit 2014 die Straßen Innsbrucks und Europas.

Quelle: ORF-Tirol

Welches Potenzial steckt in der Szene und braucht es sie überhaupt? Die Street-Dance-Bewegung, mit Wurzeln in den 1970ern, verkörpert urbane Tanzkultur. Trotz fehlender finanzieller Mittel entwickelten Tänzerinnen und Tänzer eine lebendige Kunstform, die Freiheit und Kreativität feiert.



Das Street Noise Orchestra ergänzt diese Szene mit musikalischem Aktivismus: Seit 2014 bringen sie Musik auf die Straßen Innsbrucks und Europas. Ihre Botschaft: Jeder soll auf der Straße Musik machen dürfen.



Die Dokumentation "Zwischen Rebellion und Respekt" zeigt diese vielfältigen Ausdrucksformen der Straßenkunst, was sie voneinander unterscheidet und was sie gemeinsam haben.



Ein Film von Viktoria Gstir.