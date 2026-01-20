Hauptnavigation

Das Bild zeigt einen männlichen Graffiti-Künstler, der an einer Wand arbeitet. Er trägt eine graue Jacke und eine rote Mütze. Sein Gesicht ist teilweise mit einer Atemschutzmaske bedeckt. In seiner rechten Hand hält er eine Sprühdose, mit der er gelbe Farbe auf die Wand sprüht. Im Hintergrund sind unscharfe farbige Muster zu erkennen, die vermutlich von vorherigen Graffiti stammen. Der Künstler scheint konzentriert zu sein und die kreative Aktivität zu genießen. Die Szene vermittelt eine Atmosphäre von urbaner Kunst und Ausdruck.

Kultur

Rebellion und Respekt - Tirols Straßenkunst

Die Street-Art-Szene in Tirol ist klein, aber sehr aktiv. Künstlerinnen und Künstler wie Lilee Imperator, HNRX und andere bringen Kunst auf die Straße - zwischen Illegalität und offizieller Anerkennung.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
26.02.2026
11:50 - 12:20 Uhr

Mehr

Collage aus Stills von Kulturdokubeiträgen

Kulturdoku

Street Art ist eine kulturelle Ausdrucksform, die sich von der Protestkunst zur gefeierten Urban Art entwickelt hat.

Das Bild zeigt eine lebendige Szene eines musikalischen Auftritts. Eine Gruppe von Personen steht auf einem gepflasterten Platz, umgeben von historischen Gebäuden. Die Musiker halten verschiedene Blasinstrumente, darunter Trompeten und Posaunen. Die Kleidung der Musiker ist auffällig bunt: Grüntöne, Orange, Gelb und rot dominieren. Die zentrale Person, die Posaune spielt, trägt eine grüne Jacke und einen Kranz aus Blüten. Neben ihr steht ein weiterer Musiker in einer gestreiften Bluse und einer beigen Hose. Im Hintergrund sind weitere Mitglieder der Gruppe zu sehen, die ebenfalls verschiedene Instrumente spielen. Ein Banner im Hintergrund kündigt "street noise" an und unterstreicht den urbanen Charakter der Aufführung. Die Szene vermittelt eine Atmosphäre von Freude und Kreativität, typisch für Straßenkunst und Musikdarbietungen in städtischen Umgebungen.
Das StreetNoise Orchestra belebt seit 2014 die Straßen Innsbrucks und Europas.
Quelle: ORF-Tirol

Welches Potenzial steckt in der Szene und braucht es sie überhaupt? Die Street-Dance-Bewegung, mit Wurzeln in den 1970ern, verkörpert urbane Tanzkultur. Trotz fehlender finanzieller Mittel entwickelten Tänzerinnen und Tänzer eine lebendige Kunstform, die Freiheit und Kreativität feiert.

Das Street Noise Orchestra ergänzt diese Szene mit musikalischem Aktivismus: Seit 2014 bringen sie Musik auf die Straßen Innsbrucks und Europas. Ihre Botschaft: Jeder soll auf der Straße Musik machen dürfen.

Die Dokumentation "Zwischen Rebellion und Respekt" zeigt diese vielfältigen Ausdrucksformen der Straßenkunst, was sie voneinander unterscheidet und was sie gemeinsam haben.

Ein Film von Viktoria Gstir.

