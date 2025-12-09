Hauptnavigation

Das Bild zeigt eine Gruppe von drei Frauen, die durch ein Fenster schauen. Die Frauen tragen auffällige Kostüme, die an Hexen erinnern. Eine der Frauen hat einen schwarzen Hut mit einer Feder und eine lebhafte Schminkgestaltung, einschließlich auffälliger Augenfarbe und roten Lippen. Die anderen beiden Frauen haben ebenfalls markante Make-up-Styles, während sie verschiedene Gesichtsausdrücke zeigen, die Neugier und Überraschung ausstrahlen. Das Fenster hat ein Gitter aus rostigem Metall und ist in eine rustikale Holzwand eingelassen. Im Hintergrund ist eine dunkle Umgebung zu erkennen. Die Gesamtatmosphäre des Bildes ist geheimnisvoll und spiegelt die magischen und mythologischen Themen wider, die mit den Rauhnachtgeschichten verbunden sind.

Kultur

Rauhnachtgeschichten - Bräuche, Mythen und Legenden

Diese Rauhnachtgeschichten führen in die Welt uralter Geschichten und Vorstellungen des niederösterreichischen Alpenvorlandes.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
04.01.2026
13:25 - 14:10 Uhr



Collage aus Stills von Kulturdokubeiträgen

Kulturdoku

Hier haben sich viele althergebrachte Bräuche und Riten bis heute in der Zeit zwischen dem Thomastag am 21.12. und dem Dreikönigstag, dem 6.1., erhalten.

Das Bild zeigt einen Sonnenuntergang im Mostviertel, einer Region in Niederösterreich. Im Vordergrund sind mehrere kahle, knorrige Bäume erkennbar, deren Äste silhouettenartig gegen den Himmel abgebildet sind. Die Bäume sind in unterschiedlicher Entfernung platziert und bilden einen dynamischen Vordergrund. Der Himmel ist in sanften Farbtönen von Rosa und Lila gehalten, die sich mit dem Orange des Sonnenuntergangs vermischen. Die Sonne ist als großer, heller, runder Diskus dargestellt, der am Horizont steht. Im Hintergrund sind sanfte Hügel und ein nebelartiger Dunst zu sehen, das gibt der Szene eine ruhige, friedliche Atmosphäre. Ein Gebäude ist verschwommen im Hintergrund erkennbar, möglicherweise ein Bauernhaus mit einem schrägen Dach, aber Details sind nicht stark ausgeprägt. Der Boden ist mit weißem Schnee bedeckt, was der Landschaft ein winterliches Gefühl verleiht. Die gesamte Komposition vermittelt eine beschauliche und ruhige Stimmung, die typisch für die Rauhnächte ist, die in dieser Region gefeiert werden.
Sonnenuntergang im Mostviertel.
Quelle: Produktion West

Die Wintersonnenwende ist das Signal für die Wesen der Parallelwelt, sich den Menschen schemenhaft zu zeigen, so machen sich die Percht und ihre Hexengefolgschaft (Bild oben) den Weg, die Menschen zu kontrollieren und Gutes und Böses zu registrieren. Wer ihrer ansichtig wird, muss mit Vergeltung rechnen, da sind die rauhen Gestalten nicht zimperlich.

In diesen mythischen Kreislauf führen die "Rauhnachtgeschichten", die einen seltenen Einblick in bäuerliche Traditionen und deren Ursprünge bieten. Wer, der außerhalb des Alpenvorlandes lebt, hat schon einmal von den "Zoderwascheln" gehört? Den Seelen der ungetauften Kinder, die um Erlösung tanzen. Oder von den Gesetzen der "Wilden Jagd"? Wir erfahren, was ein Schober ist, und was der Anschnitt eines Kletzenbrotes für eine Bedeutung haben kann. In der kältesten Jahreszeit, vom wohligen Zuhause aus, begeben wir uns in eine längst vergangene Welt, die in althergebrachten Bräuchen weiterlebt und auch lebendige Gegenwart ist.

Eine Dokumentation von Anita Lackenberger und Gerald Mader

