Rauhnachtgeschichten - Bräuche, Mythen und Legenden

Sonnenuntergang im Mostviertel.

Quelle: Produktion West

Die Wintersonnenwende ist das Signal für die Wesen der Parallelwelt, sich den Menschen schemenhaft zu zeigen, so machen sich die Percht und ihre Hexengefolgschaft (Bild oben) den Weg, die Menschen zu kontrollieren und Gutes und Böses zu registrieren. Wer ihrer ansichtig wird, muss mit Vergeltung rechnen, da sind die rauhen Gestalten nicht zimperlich.



In diesen mythischen Kreislauf führen die "Rauhnachtgeschichten", die einen seltenen Einblick in bäuerliche Traditionen und deren Ursprünge bieten. Wer, der außerhalb des Alpenvorlandes lebt, hat schon einmal von den "Zoderwascheln" gehört? Den Seelen der ungetauften Kinder, die um Erlösung tanzen. Oder von den Gesetzen der "Wilden Jagd"? Wir erfahren, was ein Schober ist, und was der Anschnitt eines Kletzenbrotes für eine Bedeutung haben kann. In der kältesten Jahreszeit, vom wohligen Zuhause aus, begeben wir uns in eine längst vergangene Welt, die in althergebrachten Bräuchen weiterlebt und auch lebendige Gegenwart ist.