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Portrait Timothée Chalamet

Kultur

Pop Secret Stories: Timothée Chalamet

Kann man planen, eine Legende zu werden? Timothée Chalamet will zu den ganz Großen gehören – und bekommt ausgerechnet von Leonardo DiCaprio entscheidenden Rat.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
21.07.2026
21:45 - 22:00 Uhr
Verfügbar in
D / CH / A

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Collage aus Stills von Kulturdokubeiträgen

Kulturdoku

Mit nur 30 Jahren ist Chalamet bereits zum dritten Mal als bester Hauptdarsteller für den Oscar nominiert. "Pop Secret Stories" blickt auf eine Begegnung im Jahr 2015 zurück, die seine Karriere maßgeblich geprägt haben könnte.

Der ambitionierte Schauspieler möchte Kinos allein durch seinen Namen füllen. Doch was braucht es wirklich, um zu einer Ikone zu werden? Und warum kommt der entscheidende Impuls vom "ewig Nominierten" Leonardo DiCaprio?

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