  4. Pierre Boulez - Ein Leben für die Musik
Das Bild zeigt einen älteren Mann mit einem nachdenklichen Ausdruck. Er hat graue, leicht gewellte Haare, die an den Seiten kürzer geschnitten sind, und eine helle Hautfarbe. Der Mann hat einen leichten Bartschatten und trägt ein dunkles, schlichtes Oberteil. Er stützt sein Kinn mit der linken Hand, während seine rechte Hand auf der Tischkante liegt. Der Hintergrund des Bildes ist dunkel und einheitlich, was den Fokus auf das Gesicht des Mannes lenkt. Die Lichtsetzung betont seine Gesichtszüge und verleiht dem Bild eine subtile Wärme.

Pierre Boulez - Ein Leben für die Musik

Der Vorschlag, "die Opernhäuser in die Luft zu sprengen", um der schrecklichen Routine ein Ende zu setzen, brachte Pierre Boulez in den 1960er Jahren in die Schlagzeilen. Zum 10. Todestag von Pierre Boulez am 6. Jänner 2026.

17.01.2026
21:45 - 22:40 Uhr

Collage aus Stills von Kulturdokubeiträgen

Geboren am 26. März 1925 in Montbrison an der Loire, hat er als Komponist, Dirigent und kluger Denker die zeitgenössische Musikwelt sehr geprägt.

Das Bild zeigt einen Mann, der sich über ein Blatt Noten beugt. Er trägt einen dunklen Anzug mit einer hellen Krawatte und hat eine Glatze sowie eine schmale Gesichtsform. Der Fokus liegt auf seinen Händen, die das Notenblatt halten, und seinem nachdenklichen Gesichtsausdruck. Im Hintergrund sind verschwommen weitere Personen zu erkennen, die anscheinend Instrumente halten; eine Frau mit Brille spielt eine Klarinette. Die Umgebung wirkt wie ein Probenraum oder ein Aufnahmestudio, mit großen Lautsprechern und einem schlichten, modernen Design. Das Bild ist in schwarz-weiß gehalten, was eine zeitlose Atmosphäre erzeugt. Die Szenen könnten aus einer Probe oder einer Aufführung stammen, die sich auf die zeitgenössische Musik bezieht, in Verbindung mit dem Künstler, der im EXIF-Text als Pierre Boulez identifiziert wird.
Der französische Komponist und Dirigent Pierre Boulez.
Quelle: Poorhouse/RM Creative Fernseh- und Film GmbH

Ohne Boulez gäbe es kein Ensemble Intercontemporain, keine Cité de la Musique und wahrscheinlich auch keine Philharmonie de Paris. Er revolutionierte die Programmgestaltung durch die systematische Einbeziehung zeitgenössischer Werke und machte hochmoderne Aufnahmen, vor allem der 2. Wiener Schule.

Ausschnitte aus Aufführungen seiner eigenen Musik und Interviews aus mehr als vierzig Jahren vermitteln ein Bild dieser eher rätselhaften Persönlichkeit.

Sein jüngerer Bruder erzählt über die Familie Boulez und Daniel Barenboim, ein enger Freund, erinnert sich an wichtige Momente im Leben von Pierre Boulez.

