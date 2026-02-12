Kultur
Painting Venice - Die Maler von Venedig
Keine Stadt der Welt wurde so oft gemalt wie Venedig. Keine andere Stadt der Welt hat der Kunst einen vergleichbaren Schatz an großen Malern geschenkt: Tintoretto, Tizian, Bellini.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 15.03.2026
- 11:05 - 11:50 Uhr
Die Liste ist endlos. Die Dokumentation zeigt, dass es in Venedig auch heute noch eine lebendige Tradition der Malerei gibt und eine Gruppe von sehr lebendigen Malern die Herausforderung angenommen hat und Venedig zum großen Thema ihrer Bilder macht.
Jeder dieser Maler hat seinen eigenen und ganz besonderen Blick auf diese Stadt. Ihr Leben lang haben sie Venedig begleitet, haben es gemalt, die Veränderungen gesehen und auch mit ihrer Kunst dokumentiert. Die Maler sind die stillen Beobachter der Veränderung. Sie bilden zwar die Gegenwart ab, sind sich aber auch bewusst, woher sie kommen und in welcher Tradition sie stehen.
So verschieden wie ihre Temperamente, so verschieden sind auch die Bilder, die sie malen. Jeder von ihnen kennt und malt "sein" Venedig. Ihre Geschichten, ihre Erfahrungen und ihre Bilder ergänzen sich so zu einem gegenwärtigen und facettenreichen Gemälde der Stadt Venedig.
Ein filmisches Porträt, das mit den Künstlern Nicola Tenderini, den Geschwistern Laura LoVerso und Alberto LoVerso, mit Roger de Montebello sowie Ferdinand Angeli auch unter die Oberfläche schaut.