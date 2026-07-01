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Jo Kley arbeitet an einem Felsen am Meer, der mit eingemeißelten Stufen, Petroglyphen und einem Gesicht zur Skulptur gestaltet ist.

Kultur

Outdoor-Kunst auf Island

Am Fuß des Gletschers Snæfellsjökull auf Island entsteht in einem einsamen Outdooratelier ein neues Kunstwerk von Jo Kley. Der Kieler Bildhauer arbeitet im Auftrag der isländischen Gemeinde Hellissandur an einer neuen Skulptur aus vier schweren Basaltklötzen.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
12.07.2026
12:15 - 13:00 Uhr

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Collage aus Stills von Kulturdokubeiträgen

Kulturdoku

Staub, Stemmeisen und 25 Tonnen Gestein. Diese wurden aus einem isländischen Steinbruch in der Nähe mit Dynamit gesprengt.

Von der Hauptstadt Reykjavik sind es 200 Kilometer zur Halbinsel Snæfellsnes, wo Jo Kley gerade lebt. Dort begegnet er dem isländischen Künstler Bjarni Sigurbjörnsson, der mit seiner Frau Ragna in einem beeindruckenden Haus wohnt und arbeitet, und vielen anderen interessanten Menschen, die dorthin gezogen sind. Hellissandur zieht einige Lebenskünstler an und erfindet sich gerade neu.

Jo Kley ist schon mal von einer dicken Staubschicht bedeckt, er klettert auf den großen Kolossen aus Stein trittsicher und leichtfüßig herum, klopft, sägt und schleift das harte Gestein. Vier Monate wird er damit beschäftigt sein. Seine Skulpturen sind mittlerweile auf der ganzen Welt zu sehen: in Dubai, Japan, Brasilien und jetzt schon zum zweiten Mal auf Island. Kley ist ein begeisternder Künstler auf Reisen.

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