Ostern in Kärnten - Zwischen Glaube, Brauchtum und Gemeinschaft

Osterfeuer in Gösseling.

Quelle: Alpha Vision Film- und Fernsehproduktion

Lebendig und laut wird es in Reichenfels, wo Kinder mit hölzernen Rasseln durch den Ort ziehen und mit traditionellen Sprüchen die Glocken ersetzen, die zu dieser Zeit schweigen.



In Gösseling entzünden Männer und Frauen meterhohe Fackeln und tragen sie über die dunklen Felder – ein optisch spektakuläres Ritual des Lichts, das Schutz und Segen für Felder und Familien bringen soll.



Der Palmsonntag in Rennweg bietet ein beeindruckendes Schauspiel: Die Landjugend trägt riesige Büsche aus Palmkätzchen bis knapp unter das Kirchendach reicht. Der größte ist über 12 Meter hoch.