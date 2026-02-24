Hauptnavigation

Das Bild zeigt eine auf einem weißen Teller angerichtete Speise. Der Teller hat eine dekorative Blütenmusterung am Rand. Auf dem Teller sind mehrere Stücke einer begefüllten Mohnbutter sichtbar. Diese sind in Form von kleinen, spiralförmigen Rollen geschnitten, die gelbe Füllung und eine dunkle Mohnfüllung aufweisen. In der Mitte des Tellers befindet sich ein größeres Stück der Mohnbutter, das ebenfalls in der Form eines Rechtecks präsentiert wird. Um die Mohnbutter sind vereinzelte grüne Blätter und kleine blühende Pflanzen angeordnet, was dem Arrangement eine frische Note verleiht. Der Untergrund ist eine helle Holzfläche, auf der der Teller platziert ist.

Kultur

Ostern in Kärnten - Zwischen Glaube, Brauchtum und Gemeinschaft

Bräuche zu Festtagen sind in Kärnten im Süden Österreichs fest im modernen Leben verankert. Von den Kindern bis zu den Älteren sind zu Ostern alle unterwegs und feiern gemeinsam schon Tage vorm Fest.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
06.04.2026
13:05 - 13:50 Uhr

Kulturdoku

Kulturdoku

Ein Fastentuch aus dem Mittelalter, Fackelumzüge und das laute Austreiben böser Geister sind nur einige der Traditionen, die es bis in die Moderne geschafft haben. Auf dem Teller landen Speisen, die es nur zu Ostern und nur in dieser Region gibt. Ostern in Kärnten ist mehr als freie Tage.

Das Bild zeigt einen Korb mit natürlich gefärbten Ostereiern. Der Korb ist geflochten und aus braunem Weidengeflecht. Die Eier sind unterschiedlich gefärbt: Einige sind in sanften Erdtönen gehalten, während andere ein kräftiges Rot aufweisen. Die Eier sind teilweise mit Pflanzenmustern verziert, die durch die Färbetechnik sichtbar gemacht wurden. Im Hintergrund ist eine weiße Schüssel zu sehen, die auf einer Holzoberfläche steht, die eine helle, leicht strukturiert wirkende Farbgebung hat. Auf dem Tisch liegen einige grüne Halme und kleine Blüten, die einen Bezug zu Ostern und der Natur herstellen. Die gesamte Komposition vermittelt eine festliche und gemütliche Atmosphäre, die mit dem Brauch der Ostereierfärbung verbunden ist.
Natürlich gefärbte Ostereier.
Quelle: Alpha Vision Film- und Fernsehproduktion

Von einer eher stillen Karwoche bis zum freudigen Osterfest spannt sich in Kärnten ein reicher Bogen jahrhundertealter Bräuche, die bis heute gelebt werden. Vielleicht mehr als anderswo.

Der Film begleitet Menschen in verschiedenen Teilen des österreichischen Bundeslandes, die mit Hingabe und Stolz ihre Traditionen weitertragen. Es sind Sinnbilder einer tief verwurzelten Kultur, in der Glaube, Gemeinschaft und Natur eng miteinander verbunden sind.

Das Bild zeigt das innere einer Kirche, wahrscheinlich in Gurk, Österreich. Im Hintergrund ist ein großes Fastentuch zu sehen, das mit vielen farbigen Bildern bedruckt ist und eine religiöse Erzählung darstellt. Darüber befindet sich ein hölzernes Kreuz, das im Vordergrund sichtbar ist. Auf beiden Seiten des Kreuzes sind kunstvoll gestaltete, goldene Statuen dargestellt, die Heilige oder Engel darstellen könnten. Im unteren Bereich des Altares sind Kerzenständer und weitere detailreiche Elemente aus Stein und Holz zu erkennen. Die Wände der Kirche sind aus hellem Stein, und die Decke zeigt farbige Balken, die der Szene eine festliche Atmosphäre verleihen. Das Bild vermittelt einen Eindruck von religiösem Brauchtum und Gemeinschaft, insbesondere in der Osterzeit.
Das Fastentuch in Gurk.
Quelle: Alpha Vision Film- und Fernsehproduktion

In Gurk öffnet sich der Blick auf das monumentale Fastentuch aus dem Jahr 1458, ein Meisterwerk gotischer Malkunst. In der katholischen Kirche wird es während der Fastenzeit aufgehängt, um den Altar oder die Heiligenbilder abzudecken.

Es symbolisiert Verzicht, Besinnung und Vorbereitung. Auf 89 Quadratmetern zeigt es Szenen aus dem Alten wie auch dem Neuen Testament und prägt seit Jahrhunderten die Karwoche im Dom der Stadt.

Die Darstellung zeigt ein großes Osterfeuer, das in der Dunkelheit brennt. Flammen leuchten hell und erzeugen eine orangefarbene und goldene Farbenpracht, während Rauch und Funken in die Luft aufsteigen. Um das Feuer versammeln sich mehrere Menschen, die als dunkle Silhouetten zu erkennen sind. Die Konturen der Personen sind unscharf, und sie scheinen zu beobachten oder miteinander zu sprechen. Der Hintergrund ist dunkel, was den Fokus auf das Feuer und die umstehenden Menschen lenkt. Es herrscht eine festliche Atmosphäre, die durch das brennende Osterfeuer und die Versammlung von Gemeinschaftsmitgliedern symbolisiert wird.
Osterfeuer in Gösseling.
Quelle: Alpha Vision Film- und Fernsehproduktion

Lebendig und laut wird es in Reichenfels, wo Kinder mit hölzernen Rasseln durch den Ort ziehen und mit traditionellen Sprüchen die Glocken ersetzen, die zu dieser Zeit schweigen.

In Gösseling entzünden Männer und Frauen meterhohe Fackeln und tragen sie über die dunklen Felder – ein optisch spektakuläres Ritual des Lichts, das Schutz und Segen für Felder und Familien bringen soll.

Der Palmsonntag in Rennweg bietet ein beeindruckendes Schauspiel: Die Landjugend trägt riesige Büsche aus Palmkätzchen bis knapp unter das Kirchendach reicht. Der größte ist über 12 Meter hoch.

Das Bild zeigt zwei Frauen, die in einer ländlichen Umgebung aktiv sind. Sie stehen an einem Tisch, der mit einer weißen Tischdecke bedeckt ist. Auf dem Tisch sind verschiedene Nahrungsmittel und Gegenstände für die Osterjause angeordnet, darunter: - Ein Korb aus Weidenruten, der mit blauen Eiern gefüllt ist. - Eine Holzkiste mit Heu. - Mehrere Oster- und Hühnereier, einige mit Muster. - Eine Auswahl an Lebensmitteln, darunter Wurstwaren, die auf dem Tisch liegen. - Ein Brot und ein weiterer, schmackhaft aussehender Laib, das auf der Tischdecke platziert ist. - Eine kleine, florale Dekoration aus frischen Zweigen. Die beiden Frauen tragen traditionelle österreichische Trachten. Eine von ihnen hat lange, lockige Haare, die andere ist blond und trägt die Tracht über einem weißen Blusenausschnitt. Die Umgebung ist hell erleuchtet, und durch das Fenster ist eine grüne, hügelige Landschaft sichtbar. Auf der Fensterbank stehen Pflanzen. Im Hintergrund sind Fenster mit Vorhängen zu sehen, die aus hellem Stoff gefertigt sind. Über dem Tisch hängt eine dezente Osterdekoration, und die Atmosphäre wirkt festlich und gemeinschaftlich.
Im Gegendtal wird die Osterjause im Korb verstaut.
Quelle: Alpha Vision Film- und Fernsehproduktion

In Ossiach hingegen steht der Brauch der Schwammweihe im Mittelpunkt. Glimmende Baumschwämme entzünden das Kaminfeuer in jedem Haus neu.

Den Höhepunkt bildet die festliche Osterjause, eine Nachmittags-Mahlzeit mit geweihtem Schinken, Eiern, Würsten, süßem Kuchen, dem Reindling.

Die liebevoll bestickten Weihkorbdecke über diesen Gaben wird oft über Generationen weitergegeben. Dazu gibt es regionale Spezialitäten wie die mit Mohn gefüllte Butter (Bild ganz oben) aus dem Gegendtal. Und schließlich darf auch das fröhliche Eierrollen am Ostersonntag nicht fehlen, ein Spiel, das Familien und Generationen verbindet.

Ein Film von Franz Gruber.

