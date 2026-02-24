Kultur
Ostern in Kärnten - Zwischen Glaube, Brauchtum und Gemeinschaft
Bräuche zu Festtagen sind in Kärnten im Süden Österreichs fest im modernen Leben verankert. Von den Kindern bis zu den Älteren sind zu Ostern alle unterwegs und feiern gemeinsam schon Tage vorm Fest.
-
-
- Datum:
- Sendetermin
- 06.04.2026
- 13:05 - 13:50 Uhr
Ein Fastentuch aus dem Mittelalter, Fackelumzüge und das laute Austreiben böser Geister sind nur einige der Traditionen, die es bis in die Moderne geschafft haben. Auf dem Teller landen Speisen, die es nur zu Ostern und nur in dieser Region gibt. Ostern in Kärnten ist mehr als freie Tage.
Von einer eher stillen Karwoche bis zum freudigen Osterfest spannt sich in Kärnten ein reicher Bogen jahrhundertealter Bräuche, die bis heute gelebt werden. Vielleicht mehr als anderswo.
Der Film begleitet Menschen in verschiedenen Teilen des österreichischen Bundeslandes, die mit Hingabe und Stolz ihre Traditionen weitertragen. Es sind Sinnbilder einer tief verwurzelten Kultur, in der Glaube, Gemeinschaft und Natur eng miteinander verbunden sind.
In Gurk öffnet sich der Blick auf das monumentale Fastentuch aus dem Jahr 1458, ein Meisterwerk gotischer Malkunst. In der katholischen Kirche wird es während der Fastenzeit aufgehängt, um den Altar oder die Heiligenbilder abzudecken.
Es symbolisiert Verzicht, Besinnung und Vorbereitung. Auf 89 Quadratmetern zeigt es Szenen aus dem Alten wie auch dem Neuen Testament und prägt seit Jahrhunderten die Karwoche im Dom der Stadt.
Lebendig und laut wird es in Reichenfels, wo Kinder mit hölzernen Rasseln durch den Ort ziehen und mit traditionellen Sprüchen die Glocken ersetzen, die zu dieser Zeit schweigen.
In Gösseling entzünden Männer und Frauen meterhohe Fackeln und tragen sie über die dunklen Felder – ein optisch spektakuläres Ritual des Lichts, das Schutz und Segen für Felder und Familien bringen soll.
Der Palmsonntag in Rennweg bietet ein beeindruckendes Schauspiel: Die Landjugend trägt riesige Büsche aus Palmkätzchen bis knapp unter das Kirchendach reicht. Der größte ist über 12 Meter hoch.
In Ossiach hingegen steht der Brauch der Schwammweihe im Mittelpunkt. Glimmende Baumschwämme entzünden das Kaminfeuer in jedem Haus neu.
Den Höhepunkt bildet die festliche Osterjause, eine Nachmittags-Mahlzeit mit geweihtem Schinken, Eiern, Würsten, süßem Kuchen, dem Reindling.
Die liebevoll bestickten Weihkorbdecke über diesen Gaben wird oft über Generationen weitergegeben. Dazu gibt es regionale Spezialitäten wie die mit Mohn gefüllte Butter (Bild ganz oben) aus dem Gegendtal. Und schließlich darf auch das fröhliche Eierrollen am Ostersonntag nicht fehlen, ein Spiel, das Familien und Generationen verbindet.
Ein Film von Franz Gruber.