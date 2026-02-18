"Oster-Reich" - Osterbräuche in Österreich

Die meisten haben eine katholische Wurzel, bei anderen weiß man nicht, wie sie entstanden sind; wieder andere werden nur in wenigen Orten gepflegt - wie der Opferwidder im Tiroler Virgental - oder leben wieder auf, nachdem sie beinahe verschwunden waren.



Oder der Bamkraxler: er ist ein Kinderspielzeug, das gleichzeitig das Symbol des Kalvarienbergmarktes in Hernals ist, der als ältester Fastenmarkt Wiens gilt. (Bild oben)



Und in Freistadt in Oberösterreich halten Mitglieder der Bürgerwache Wache beim Heiligen Grab. Die Wachablöse ist ein beeindruckendes Spektakel, das dem in London oder Brüssel ähnelt.