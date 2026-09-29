Kultur
Offene Türen
Architekturgeschichten aus Graubünden
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 18.10.2026
- 10:15 - 11:20 Uhr
Graubünden gilt als Labor der zeitgenössischen Architektur. Zwischen Berglandschaften, historischen Dorfkernen und alpinen Traditionen entstehen immer wieder Bauten, die weit über die Kantonsgrenzen hinaus Beachtung finden. Doch was macht diese Häuser besonders? Welche Ideen stecken hinter ihrer Gestaltung? Und wie leben die Menschen darin?
Die Architekturexpertin Anita Simeon Lutz und Moderator Livio Chistell begeben sich auf eine Entdeckungsreise durch Graubünden und öffnen die Türen zu aussergewöhnlichen Wohnhäusern. Dabei treffen sie auf Bauherrschaften und Architekt:innen, die mit Konventionen brechen, traditionelle Bauweisen neu interpretieren und mutige Antworten auf aktuelle Fragen des Wohnens suchen.
Ihre Reise führt nach Klosters, Alvaneu, Igis, Vignogn, Ardez und Maloja. Dort entdecken sie eine aufwendige Renovation, ein gläsernes Chalet, ein umstrittenes Low-Tech-Haus, ein stilvolles Refugium, ein missverstandenes Betonmonument und ein steinernes Juwel. Jede Station zeigt eine andere Facette der Bündner Architektur und erzählt ihre eigene Geschichte