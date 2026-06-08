Kultur
Österreichs schönste Alpenkirchen
Malerische Kapellen, pittoreske Kirchtürme, romantische Panoramen - Österreichs Alpen und Voralpen wären nicht komplett ohne die vielen Kirchlein.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 11.07.2026
- 12:15 - 13:00 Uhr
Um jedes dieser Gotteshäuser ranken sich Geschichten und Traditionen. Erhalten bleiben sie oft nur, weil Ortsansässige diese Kleinodien ehrenamtlich pflegen und mit ihrem unermüdlichen Einsatz zu Orten der Zusammenkunft und Gemeinschaft machen.
Zum Osterfest hat sich Regisseurin Sandra Rak in dieser Produktion einige der schönsten dieser Kirchen angesehen und erzählt in ihrem Film, wie sie die Gegend und die Menschen in den Regionen prägen.
Ein Film von Sandra Rak.