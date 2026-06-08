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Das Bild zeigt die Dobratsch Deutsche Kapelle, eine Kirche auf einem Berggipfel in den Alpen. Die Kapelle hat einen spitzen Turm und ist im Hintergrund vor einem dramatischen Sonnenuntergang positioniert, bei dem orangefarbene und goldene Töne den Himmel füllen. Der Sonnenstrahl scheint hinter der Kapelle hervor und erzeugt eine leuchtende Silhouette. Im Vordergrund ist ein felsiger Hang zu sehen, und auf diesem Hang steht eine Person, die möglicherweise die Aussicht genießt. Die umgebenden Bereiche sind von Wolken umgeben, was dem Bild eine mystische Atmosphäre verleiht.

Kultur

Österreichs schönste Alpenkirchen

Malerische Kapellen, pittoreske Kirchtürme, romantische Panoramen - Österreichs Alpen und Voralpen wären nicht komplett ohne die vielen Kirchlein.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
11.07.2026
12:15 - 13:00 Uhr

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Collage aus Stills von Kulturdokubeiträgen

Kulturdoku
Das Bild zeigt die Einsiedlerkapelle in St. Johann, umgeben von einer malerischen Landschaft. Die Kapelle ist ein Gebäude im traditionellen alpinen Stil, mit einem schrägen Dach und einem kleinen Kirchturm, der an der Vorderseite aufragt. Sie ist weiß gestrichen mit Holzelementen, und es gibt mehrere Fenster, die Tageslicht hereinscheinen lassen. Vor der Kapelle erstreckt sich ein gepflegter Garten mit grünem Rasen und bunten Blumen. Einige Sitzgelegenheiten befinden sich im Freien, darunter eine Bank aus Holz. In der Nähe sieht man einen Menschen, der in einem Gartenbeet arbeitet. Die Umgebung ist von Bäumen umgeben, die herbstlich gefärbt sind, und es sind einige weitere Waldgebiete im Hintergrund sichtbar. Das ganze Bild vermittelt einen ruhigen und harmonischen Eindruck, der die natürliche Schönheit der Region unterstreicht. Es gibt keine spezifischen Informationen zu bekannten Schauspielern oder Orten, da das Bild hauptsächlich die Kapelle und ihre Umgebung zeigt.
Einsiedlerkapelle Maria Blut, St. Johann.
Quelle: embfilm

Um jedes dieser Gotteshäuser ranken sich Geschichten und Traditionen. Erhalten bleiben sie oft nur, weil Ortsansässige diese Kleinodien ehrenamtlich pflegen und mit ihrem unermüdlichen Einsatz zu Orten der Zusammenkunft und Gemeinschaft machen.

Zum Osterfest hat sich Regisseurin Sandra Rak in dieser Produktion einige der schönsten dieser Kirchen angesehen und erzählt in ihrem Film, wie sie die Gegend und die Menschen in den Regionen prägen.

Ein Film von Sandra Rak.

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