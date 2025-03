New York, New York

"Wenn Du es hier schaffst, dann schaffst Du es überall, wenn Du es in Berlin schaffst, dann schaffst Du es in Berlin", sagt Sebastian Steinau, der als Makler aus dem Sauerland nach New York gekommen ist. Er wollte sich mit den besten messen. Heute gehört er zu den Top Maklern für Luxusimmobilien in New York. 9/11, Finanzkrise und Covid hätten den Immobilienmarkt immer wieder in die Knie gezwungen – aber das seien nur weitere Herausforderungen gewesen.