Wie feiert die GenZ?

Die "Fear of going out", kurz FOGO - die Angst vor dem Ausgehen - wächst. Die "Fear of missing out", kurz FOMO - die Angst, etwas zu verpassen - nimmt dagegen ab. Angesichts unsicherer Zeiten eine verständliche Reaktion. "Die GenZ ist die Generation der Kontrolle” analysiert Sandra Onofri, Strategie-Chefin beim globalen Agentur-Netzwerk Havas und Co-Autorin einer Studie mit über 13.000 Teilnehmenden in 30 Ländern zum Ausgehverhalten der Generation Z. Der Titel der Studie: “Is the party over?”. Eine Folge der sich verändernden Partykultur ist schon jetzt: Den Clubs fehlt der feierfreudige Nachwuchs.