Nach den Kriegen - Eine Spurensuche am Rhein

Prominente Schriftsteller:innen werden im Rahmen des Mainzer Stadtschreiber Literaturpreises zu Filmemacher:innen und setzen ein eigenes Thema mit ZDF und 3sat filmisch um. Vor dem Hintergrund des Kriegs in Europa führt Alois Hotschnig, der Mainzer Stadtschreiber 2023, Gespräche mit Menschen in der Stadt am Rhein: mit Älteren, die über ihre Erfahrungen von Krieg, Gewalt und Heimatverlust sprechen, und mit jüngeren Menschen, die als Geflüchtete nach Mainz gekommen sind und diese Erfahrungen in der jüngsten Vergangenheit und in der Gegenwart machen müssen. Dabei geht es auch um das "Leben danach", die Überwindung erlebter Traumatisierungen, den Neubeginn, das Ankommen in einer neuen Heimat, das vielleicht wieder einen positiven Blick in die Zukunft möglich macht.