Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Kultur
  3. Kulturdoku
  4. Mozart und die Violine
Das Bild zeigt das Mozarteumorchester Salzburg in einem Konzertsaal. Die Orchester-Musiker stehen in mehreren Reihen auf einer hellen Holzfläche. Im Hintergrund ist eine große, künstlerische Wandmalerei zu sehen, die in verschiedenen Farben gestaltet ist und abstrakte Formen zeigt. Das Orchester besteht aus zahlreichen Musikern, die hauptsächlich in schwarzer Konzertkleidung gekleidet sind. Die Mitglieder halten verschiedene Instrumente, vor allem Geigen. In der Mitte der Gruppe stehen einige Musiker, die im Vordergrund hervorstechen. Im Saal ist eine reduzierte, aber moderne Bühne erkennbar, die in hellen Holzfarben gehalten ist. Es gibt zudem einige musikalische Instrumente, wie eine Harfe und Schlagzeuge, die im Hintergrund sichtbar sind. Die Beleuchtung des Raumes ist hell und freundlich, wodurch eine einladende Atmosphäre entsteht. Das Bild strahlt eine professionelle und feierliche Stimmung aus, die mit Musik und Kunst verbunden ist.

Kultur

Mozart und die Violine

Roberto González-Monjas ist nicht nur als Dirigent, sondern auch als Geiger international gefragt. Mozarts Violinkonzerte sind Gegenstand seines neuesten Projekts.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
28.03.2026
21:05 - 21:50 Uhr

Mehr

Collage aus Stills von Kulturdokubeiträgen

Kulturdoku

In beiden Rollen - Dirigent und Geiger - widmet er sich mit dem Mozarteumorchester Salzburg, dessen Chefdirigent er seit 2024 ist, sämtlichen Violinkonzerten von Wolfgang Amadé Mozart.

Das Bild zeigt einen Mann mit kurzen, dunklen Haaren und einem leichten Bart. Er trägt ein weißes Hemd mit erhöhtem Kragen, das ihm einen formellen und eleganten Look verleiht. Der Hintergrund ist dunkel, wodurch der Fokus auf seinem Gesicht liegt. Er lächelt leicht und hat einen freundlichen Ausdruck. Der Mann hat braune Augen und eine insgesamt freundliche Ausstrahlung. In der Beschreibung steht, dass es sich um Roberto González-Monjas handelt, der als Dirigent und Geiger tätig ist.
Roberto González-Monjas.
Quelle: Mozarteum Orchester

Die neue Dokumentation begleitet die Künstlerinnen und Künstler bei diesem besonderen Projekt. Die Geige war Mozarts Stimme seiner Salzburger Jahre. Von der Geige aus leitete er als Konzertmeister die erzbischöfliche Hofkapelle.

Und er schrieb zahlreiche Werke für den eigenen Gebrauch. Die Krönung sind seine fünf Violinkonzerte, die zwischen 1773 und 1775 entstanden.

Eine Dokumentation von Alexander Hellbrügge

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.