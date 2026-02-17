Kultur
Mozart und die Violine
Roberto González-Monjas ist nicht nur als Dirigent, sondern auch als Geiger international gefragt. Mozarts Violinkonzerte sind Gegenstand seines neuesten Projekts.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 28.03.2026
- 21:05 - 21:50 Uhr
In beiden Rollen - Dirigent und Geiger - widmet er sich mit dem Mozarteumorchester Salzburg, dessen Chefdirigent er seit 2024 ist, sämtlichen Violinkonzerten von Wolfgang Amadé Mozart.
Die neue Dokumentation begleitet die Künstlerinnen und Künstler bei diesem besonderen Projekt. Die Geige war Mozarts Stimme seiner Salzburger Jahre. Von der Geige aus leitete er als Konzertmeister die erzbischöfliche Hofkapelle.
Und er schrieb zahlreiche Werke für den eigenen Gebrauch. Die Krönung sind seine fünf Violinkonzerte, die zwischen 1773 und 1775 entstanden.
Eine Dokumentation von Alexander Hellbrügge