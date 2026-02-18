Kultur
Metrokosmos (5/5) – Paris
Das Streckennetz von Paris hat über 220 Kilometer und ist auf 16 verschiedene Linien aufgeteilt. Mit über vier Millionen Fahrgästen pro Tag ist es das meistgenutzte Verkehrsmittel der Stadt.
- 28.03.2026
- 23:00 - 23:30 Uhr
"Metrokosmos: Paris" erzählt vieles über eine Stadt zwischen Weltoffenheit und politischer Zerrissenheit – und tatsächlich: Auch aus den Fenstern der U-Bahn ist der Eiffelturm zu sehen.
An keinem Ort einer Großstadt spiegelt sich die Vielfalt an Menschen und Kulturen so sehr wider wie im System U-Bahn. Die Reihe "Metrokosmos" porträtiert europäische Städte aus der Perspektive der U-Bahn, eine davon ist Paris.